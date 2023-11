Qué es una cardiopatía, la enfermedad que sufre Lucas y por la que se toma un descanso de la música

Lucas, uno de los dos componentes del grupo musical 'Andy & Lucas', reveló hace algo más de una semana en el el programa de televisión presentado por Pablo Motor, 'El Hormiguero', que se retira de la música temporalmente por problemas de salud después de más de veinte años en el panorama musical de España y América Latina. Para ser más exactos, el cantante gaditano confesó que "hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar".

A lo que añadió: "Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público". Por su parte, Andy aclaró que esto no es una separación, sino "un descanso" sin saber si volverán, porque la salud es lo primero. Pero cuál ha sido su sorpresa cuando ha confesado a través de las redes sociales que las aseguradas privadas le rechazan tras revelarlo en prime time. A lo que Lucas, ni corto ni perezoso, ha mostrado su opinión: "Qué falta de empatía".

Pero ahí no acaba la cosa, porque en plena rueda de prensa para anunciar su retirada, Lucas ha dicho que quiere ser "muy honrado" y, para "las malas lenguas", se ha presentado con "todos los informes". "Para que no digan que este se está aprovechando de la situación para esta gira. Sería de muy insensato y de muy mala persona, de insolidario con la gente que sufre también una cardiopatía", ha comentado.

Qué es una cardiopatía, la enfermedad que sufre Lucas

Según la Fundación Española del Corazón, una cardiopatía isquémica es una "enfermedad ocasionada por la arterosclerosis de las arterias coronarias", es decir, "las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio)".

Además, confirman que la arterosclerosis coronaria "es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias (linfocitos)". Se trata de tres procesos desembocan en el estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias.

Estos son los principales síntomas

El dolor o molestia en el pecho (angina) es el síntoma más común de una cardiopatía. Se siente este dolor cuando el corazón no está recibiendo suficiente sangre u oxígeno. La intensidad del dolor varía de una persona a otra.

Se puede sentir como pesadez o como si alguien le estuviera comprimiendo el corazón. Se siente debajo del esternón, pero también puede sentirse en el cuello, los brazos, el estómago y la parte superior de la espalda.

o como si alguien le estuviera comprimiendo el corazón. Se siente debajo del esternón, pero también puede sentirse en el cuello, los brazos, el estómago y la parte superior de la espalda. Este dolor casi siempre se presenta con actividad o emoción . Este desaparece con el reposo o con un medicamento llamado nitroglicerina.

. Este desaparece con el reposo o con un medicamento llamado nitroglicerina. Otros síntomas incluyen dificultad para respirar y fatiga con actividad (esfuerzo).

Cuáles son las causas de un a cardiopatía isquémica

La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se puede prevenir de forma significativa si se conocen y controlan sus factores de riesgo cardiovascular. Los principales factores que la producen son las siguientes:

Edad avanzada

Se da más en los hombres, aunque la frecuencia en las mujeres se iguala a partir de la menopausia

Antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia

Aumento de las cifras de colesterol total, sobre todo del LDL (malo)

Disminución de los valores de colesterol HDL (bueno)

Tabaquismo

Hipertensión arterial

Diabetes mellitus

Obesidad

Sedentarismo

Haber presentado previamente la enfermedad (los pacientes que ya han presentado angina o infarto tienen más riesgo que los que no los han presentado)

