¿Qué es la apifobia? El miedo que se ha apoderado de Pepe Reina desde que era un niño

Por mucho que sean irracionales, los miedos siempre existen. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser superados. A veces pasar ese proceso es difícil y se extiende a lo largo de los años, tal y como le ha pasado a Pepe Reina. El portero de fútbol, que ha pasado por la Selección de España, ha reconocido en el programa de televisión Martínez y hermanos que tiene fobia a las avispas debido a que tuvo un incidente cuando era pequeño. "Estaba haciendo cosas de niños con panales, con lo que no hay que jugar [...] Me dieron un buen escarmiento", relató el deportista.

Fue tal la accidente con estos insectos que tuvo que ser hospitalizado, ya que no podía respirar. La avispas atacaron a la zona facial conocida como el triángulo de la muerte, un área muy delicada que como indica su nombre puede provocar que la persona muera. Desde entonces, Pepe Reina vive con apifobia y sin muchas ganas de cruzarse con panales repletos de avispas. ¿En qué consiste exactamente este miedo y qué síntomas provoca en la persona que lo padece? Estas afectan a alrededor del 5% de los individuos.

Qué es la apifobia y qué síntomas produce

Como en cualquier fobia, la causa se encuentra en un hecho traumático que tiene como consecuencia un miedo irracional. En el caso de la apifobia, esta se produce por el ataque de avispas, ya sea con picadura incluida o por ver a otra persona pasar por el procesos doloroso. Concretamente, es un trastorno de ansiedad que produce un temor extremo así como malestar en general. Suele tener su origen en edades tempranas y puede influir en mínima medida a la persona que lo sufre.

Este miedo puede ir unido al temor de recibir una picadura por ser alérgico a estas y, por tanto, poner en riesgo la salud. Sin embargo, en condiciones normales no presenta ningún problema para la persona, más allá de la molestia y dolor que se genera en la piel. Aun así, el trastorno de ansiedad que se produce sí que puede manifestar determinados síntomas y señales a los que hay que prestar atención:

Angustia y malestar general.

​Falta de concentración o confusión.

​Ataques de pánico con sudoración, latidos del corazón acelerados, mareos, vómitos, temblores y dificultad para respirar.

Evitar sitios naturales en la que puede haber presencias de avispas.

Pensamientos irracionales de la muerte.

La forma más común de superar la apifobia es mediante la terapia con profesionales de la psicología. El paciente se va enfrentando a los estímulos que provoca el miedo con el fin de gestionar mediante la respiración y la relajación muscular, la ansiedad o los ataques de pánico.

Triángulo de la muerte: una de las zonas más peligrosas

Al contar su fobia a las avispas, Pepe Reina ha reconocido que las picaduras se produjeron en una zona peligrosa llamada triángulo de la muerte. Esta área abarca la zona de las comisuras de los labios y ascienda hasta la altura de los ojos pasando por la nariz, lo que compone un forma triangular. Lo que obliga a tener mucho cuidado con esta parte de nuestra cara es la vena angular, que se encarga transportar la sangre hasta el seno cavernoso del cerebro.

A menudo, los traumatismo más comunes que se dan en este triángulo de la muerte es la eliminación del acné. Se tiende a pellizcar cualquier grano o punto negro que aparece en esa zona sin conocer la consecuencia fatal. Y, es que, una infección en esa zona puede llegar a ser muy grave, hasta el punto de provocar la muerte.

