¿Qué dice la ciencia sobre los consejos para dormir que pululan por TikTok?

De un tiempo a esta parte TikTok se ha convertido en un hervidero de consejos sobre salud: dietas, salud mental, intolerancias alimentarias... Ya en 2022, The New York Times publicó un interesante artículo que advertía sobre esta avalancha de mitos. Últimamente los consejos en esta red social relacionados con el sueño han ganado una inmensa popularidad pero, ¿qué hay de cierto en ellos? Theresa Schnorbach, experta en sueño de la compañía Emma – The Sleep Company, analiza con ayuda de la ciencia que hay de cierto o no en todos estos trucos para dormir:

Técnicas de respiración 4-7-8

Un truco popular de TikTok para dormir consiste en la técnica de respiración 4-7-8, en la que se inspira por la nariz durante cuatro segundos, se mantiene la respiración durante siete y se exhala durante ocho.

“Está científicamente demostrado que esta técnica de respiración reduce la ansiedad y el estrés, dos variables que afectan directamente al sueño”, explica Schnorbach, quien añade que “aunque no es algo que favorece directamente la consecución del descanso ya que puede haber otras variables que afecten, sí es cierto que mejora dos requisitos importantes para conciliar el sueño”.

Masaje de puntos de presión

La especialista indica que la llamada técnica de los puntos de presión es una tecnología que se utiliza ya en algunos productos de cama. “En concreto, este truco para dormir que afirma que frotar el interior de la muñeca, que es un punto de presión, puede ayudarte a dormir mejor. Se supone que alivia el estrés y calma los pensamientos”.

Sin embargo, también advierte que aunque este tipo de técnicas de acupuntura son beneficiosas y no entrañan riesgos, “por el momento no hay pruebas ni investigaciones consecutivas que las relacionen con un mejor sueño”.

Lámpara de atardecer

También las lámparas de atardecer, diseñadas para relajar el ambiente, han ganado popularidad en esta red social. La experta habla al respecto: “Es cierto que se han hecho estudios con lámparas mucho más potentes que las cotidianas para las personas con TAE (trastorno afectivo estacional). Dependerá mucho de la intensidad y del espectro de la luz, sin embargo, es muy probable que las lámparas baratas que se venden en redes sociales no tengan tal efecto. Por lo tanto, se puede afirmar que es una línea de investigación abierta cierta, pero dependerá también de un material de calidad”.

Truco militar para dormir en dos minutos

Este truco viral sugiere relajar sistemáticamente cada parte del cuerpo mientras piensas en imágenes agradables y relajantes para ayudarte a conciliar el sueño. La especialista sentencia: “Aunque muchos usuarios de TikTok afirman que esta técnica les funciona, aún no se ha llevado a cabo ningún estudio, por lo que es difícil confirmar si realmente es efectiva”.

Beber agua de lechuga

Un truco para dormir que se hizo viral en 2021 fue el consejo de beber agua de lechuga antes de acostarse. ¿En qué se basaba? Pues en un estudio realizado en ratones que demostraba que varios tipos de esta planta tenían efectos positivos sobre el sueño. “Aún no se ha investigado su efecto en humanos, así que este truco aún no está respaldado por la ciencia”, aclara Schnorbach.

La experta concluye que el mejor consejo es "simplemente no pasar tanto tiempo en TikTok buscando trucos para dormir y siempre dejar los últimos 30 minutos del día alejados del teléfono móvil para relajarnos, o usarlo solo para cosas tranquilas como escuchar un audiolibro”.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.