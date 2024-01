En qué consiste la insuficiencia pancreática, la enfermedad que padece Santiago Segura

El actor y director español Santiago Segura ha revelado a la revista Pronto que padece insuficiencia pancreática, después de que una publicación en redes sociales en la que aparecía con pijama hospitalario hiciera saltar las alarmas sobre su salud el pasado 28 de diciembre.

Concretamente, ha explicado que esta condición, aunque no le impide realizar su trabajo, le provoca "trastornos digestivos y malestar de manera constante".

Qué es la insuficiencia pancreática y por qué se produce

En primer lugar, debemos entender que el páncreas humano consta de dos clases de tejido diferentes: el páncreas exocrino (que se encarga de producir enzimas necesarias para la digestión de los alimentos en el intestino delgado) y el páncreas endocrino (que secreta hormonas como la insulina que se liberan al torrente sanguíneo e intervienen en el control de los niveles de glucosa en sangre).

Así pues, insuficiencia pancreática exocrina es, tal y como explican los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, una afección en la que el intestino delgado no puede digerir los alimentos por completo debido a problemas con las enzimas digestivas generadas por el páncreas exocrino. Esto puede suceder cuando la cantidad de enzimas que produce el páncreas no es suficiente, cuando no llegan suficientes enzimas hasta el intestino delgado o cuando existen otros problemas que impiden que las enzimas se mezclen con los alimentos o funcionen bien.

Se trata de una patología poco común, si bien se da más frecuentemente en personas con otras condiciones como pancreatitis crónica o fibrosis quística y, en otros casos, en pacientes de cáncer de páncreas, diabetes de tipo 1 o tipo 2, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad celíaca sin tratamiento, cirugías del páncreas o del tracto gastrointestinal superior, síndrome de Sjögren o con historial de consumo de tabaco o alcohol.

Cuáles son los síntomas

Debido a que es un trastorno que afecta fundamentalmente a la digestión de los alimentos, sus síntomas son mayoritariamente de carácter gastrointestinal, con signos como distensión, cólicos, dolor abdominal, diarrea, heces blandas, exceso de gas y pérdida de peso.

Si no se trata, en el largo plazo puede provocar complicaciones como desnutrición, bajos niveles de vitaminas liposolubles A, D, E y K, osteopenia y osteoporosis, problemas del crecimiento (cuando afecta a los niños), debilidad del sistema inmunitario y un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares adversos, como ataques al corazón o accidentes cardiovasculares.

Cómo se trata

La principal estrategia de tratamiento es la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (TREP) y una serie de cambios en el estilo de vida, así como el abordaje de las enfermedades que causan el problema y las que puedan derivarse de él.

La TREP consiste en la administración de medicamentos que contienen las enzimas pancreáticas junto a los alimentos, de manera que se ayuda al intestino delgado a hacer la digestión. Este enfoque puede mejorar los síntomas y evitar complicaciones graves como la desnutrición.

Igualmente, se debe evitar el consumo de alcohol, ajustar la alimentación y abandonar el tabaquismo para evitar empeoramientos del problema.

