¿Puedo tomar el sol tras la vacuna del Covid?

Beber alcohol, hacer deporte o esfuerzo físico o tomar el sol son algunas de las actividades sobre las que surgen dudas a la hora de ponerse la vacuna contra la Covid-19.

Aunque antes de ponerse la vacuna no hay que seguir ninguna recomendación y se puede hacer vida completamente normal, lo cierto es que sí que conviene tener en cuenta algunas pautas tras ponerse la vacuna, sobre todo, si se presentan efectos secundarios como fiebre, cansancio general o dolor de cabeza.

Tomar el sol está contraindicado tras ponerse la vacuna

Muchas personas, sobre todo jóvenes, se están vacunando en estos momentos, cuando se han abierto las citas para nuevos grupos de edad. Al estar en pleno verano, son muchos los que se han preguntado qué sucede con la exposición solar tras ponerse la vacuna.

Aunque ir a la piscina o la playa no está contraindicado, así como bañarse, lo cierto es que la coordinadora del SUMMA en el centro de vacunación Wizink Center, Raquel Jiménez, recomendó durante una entrevista en el programa Ya es mediodía no exponerse al sol.

"No es aconsejable exponerse al sol a las horas de mayor calor [...] El sol no está indicado tras recibir la vacuna", indicó directamente la experta, aunque los fabricantes de las vacunas no han especificado nada sobre ello.

La recomendación viene a raíz de los efectos secundarios que puede producir la vacuna horas después de recibir la inyección, siendo la fiebre uno de estos síntomas más comunes. Igualmente, el dolor de cabeza es otro de los más repetidos síntomas de la vacuna contra la Covid-19, un dolor que también puede ser provocado o incrementado debido a una larga exposición solar. Por ello, tomar el sol en las horas centrales del día no está recomendado.