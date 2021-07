¿Puedo beber alcohol tras la vacuna del Covid?

Cada vez son más las franjas o grupos de edad que pueden optar a la vacunación, por lo que de nuevo vuelven a surgir dudas entre la población sobre las pautas a seguir a la hora de ponerse la vacuna contra la Covid-19.

La mayoría de estas dudas giran en torno a lo que se puede y no se puede hacer tras ponerse la vacuna, así como cuáles son los efectos secundarios más comunes, entre otras.

Aunque antes de ponerse la vacuna se puede hacer vida normal y no se necesita seguir ninguna recomendación especial, sí que se pueden tener en cuenta algunas consideraciones tras la inyección.

Beber alcohol no es recomendable

Entre las dudas más repetidas se encuentra la de si se puede o no beber alcohol tras ponerse la vacuna. Lo cierto es que no hay un consenso sobre este tema y tampoco se ha detallado ninguna pauta por parte de los fabricantes de las vacunas sobre si es recomendable evitar el alcohol tras ponerse la vacuna.

Sin embargo, algunos expertos han dado su punto de vista sobre este tema. Es el caso de Sheena Cruickshank, profesora e inmunóloga de la Universidad de Manchester, que explicó en una entrevista para el HuffPost que el sistema inmunológico se puede ver afectado y no rendir al 100% cuando se bebe alcohol el día de antes o pocos días después de la inyección.

Así, para que haya una buena respuesta a la vacuna y el cuerpo consiga la inmunización el sistema inmunitario debe estar al máximo rendimiento y el alcohol podría hacer que no se consiga el objetivo final de la vacunación.

Otra de las expertas que hizo esta recomendación fue la doctora Ronx Ikharia, especialista en medicina de emergencia, en un documental de la BBC titulado La verdad acerca de fortalecer tu sistema inmunitario (The Truth About Boosting Your Immune System). Solamente hizo falta ingerir tres vasos de vino para ver en una muestra de sangre que el nivel de linfocitos blancos se redujo a la mitad, unas células importantes en el sistema defensivo del cuerpo para luchar contra los virus.

Algunos otro estudios y expertos también confirman el efecto inmunodepresor del alcohol, lo que hace que no sea nada recomendable beberlo antes o después de ponerse la vacuna, incluso, aunque los fabricantes de las vacunas no se hayan referido a ello directamente.