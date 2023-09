¿Puede un amor de verano durar toda la vida? La opinión de una psicóloga experta en relaciones de pareja

Los amores de verano surgen en momentos de relax en los que estamos especialmente receptivos al disfrute, y por regla general suelen finalizar cuando hacemos las maletas de regreso. Cuando suceden, se produce una explosiva combinación química que mezcla oxitocina, serotonina y dopamina. Ese cóctel mágico, unido a la despreocupación (aunque sea relativa en muchos casos) y a las temperaturas altas que predisponen a las relaciones sociales (más aún en España), hace que sea más fácil vivir un amor esporádico y espontáneo en la época estival.

Cuando ambas partes implicadas tienen claras las premisas de esa relación, y el punto desde el que ambos la afrontan, todo fluye. Sin embargo, existe el riesgo de que uno de los dos se 'enganche' más que el otro. Para prevenir sufrimientos innecesarios, y también en el caso de que se trate de un amor que va a perdurar en el tiempo más de lo que nunca imaginamos, la psicóloga del amor, Silvia Llop, habla a este diario de la importancia de mantener una conversación que siente las bases, sean las que sean, para que nadie se llame a engaño.

¿Cuánto duran los amores de verano?

Según la psicóloga del amor, Silvia Llop, "una aventura de verano puede durar toda la vida, ¡claro que sí! Para ello, las dos personas tienen que querer al unísono y tiene que darse la compatibilidad necesaria. Por supuesto, para que un amor de verano trascienda las vacaciones es necesario que exista el contacto, porque sin contacto no hay relación posible. Hay que verse, escribirse, llamarse… para que una relación avance y perdure en el tiempo hay que construir algo en común. Si sólo es algo platónico que está en tu cabeza, no es una relación".

Por definición, el amor de verano termina con el regreso de vacaciones. UNSPLASH

Partiendo de la premisa de que un amor de verano sí puede durar toda la vida, cada caso es diferente, y lo más habitual es que los idilios que surgen estando de vacaciones finalicen con la vuelta a la 'vida real'. "Hace años no había manera de mantenerse en contacto con un amor de verano, pero ahora, con las redes sociales, el WhatsApp… todo ha cambiado. Conoces a alguien por casualidad que te atrae, te 'lías' con él, y ambos debéis decidir hasta dónde llega la relación".

Parece improbable que vayamos a hablar con una pareja recién 'descubierta' sobre lo que ambos queremos en el futuro inmediato, pero la experta insiste en que debemos hacerlo. "Lo importante es que ambos sepáis en qué punto estáis. Si por ejemplo tú eres una mujer con cierta facilidad para 'engancharse', tienes que decidir si quieres correr el riesgo y hacer después el duelo, o si prefieres dejarlo estar por mucho que te atraiga. La relación durará lo que cada pareja decida que dure".

¿Dónde queda la espontaneidad?

Muchos nos preguntamos sobre la naturalidad y la espontaneidad de los amores de verano por definición si, como aconseja la psicóloga, debemos hablar para decidir hasta dónde llegamos. "Insisto, lo más importante en estos casos es hablar. Nada de fustigarnos. Hay que dejarse llevar pero, una vez hecho, parar y visualizarlo desde fuera. Es básico tenerlo claro: si lo que quieres es echar una canita al aire sin más, y él (o ella) está de acuerdo, perfecto. Tienes que entrar en una relación sabiendo en qué punto emocional estás y qué necesitas para cuidarte a ti misma. Si actúas desde ahí va a ser mucho más fácil que no resulte un desastre absoluto".

Una pareja joven hablando. ATLAS

Una vez ha sucedido, Silvia Llop nos aconseja estudiar cómo nos lo vamos a plantear en lo sucesivo: "hay que averiguar de qué palo va cada uno para no acabar haciéndote daño. Se trata de un planteamiento personal, y del background que traemos de serie cada uno. Hay que conocerse muy bien, y analizar qué puede pasar con nosotros mismos si avanzamos o no. Obviamente, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos preguntarnos mutuamente por el momento vital en el que está cada uno, eso siempre es positivo. Lo que no puedes es imaginarte un cuento Disney en tu cabeza y luego que nada de eso se corresponda con la realidad".

¿Y si el amor de verano llega a partir de los 50?

Pues estupendo. Eso sí, "depende de la historia previa de la que viene cada persona. Si vienes de un matrimonio súper largo en el que ya no te sentías querida (o querido), y aparece otra persona que te halaga y te hace sentir la diosa del Olimpo, ya te digo yo que te vas a enganchar pero bien", comenta la psicóloga.

Tener un idilio en verano a partir de los 50 se vive desde un lugar diferente. Getty Images

"Es cierto que este tipo de relaciones esporádicas a partir de los 50 se viven de otra manera, por el bagaje anterior que nos condiciona de otra manera. En muchos casos llevamos puesta la coraza, y es más complicado que surja, hay mayor desconfianza, desencanto. Pero en cualquier caso, hay que estar abiertos a experimentar situaciones nuevas, sentirnos deseados, queridos, valorados… es estupendo".

También puede suceder que, a partir de los 50 años, y por todas las circunstancias que ha mencionado Silvia Llop, los amores de verano partan de una baja autoestima, lo que hace más probable que dejemos entrar a cualquier persona en nuestra vida. Cuando te manejas en la inseguridad, no pones sobre la mesa tus normas, ni haces caso a los estándares que necesitas en una persona para ser feliz en la relación, dure lo que dure. En estos casos lo pasas todo por alto, te comes banderas rojas, y si partes de ese vacío y esas carencias vas a elegir mal casi al cien por cien", concluye la experta.

