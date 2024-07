Por qué la UE prohibirá las patatas fritas con sabor a jamón: estos son los riesgos potenciales para la salud

Las populares patatas fritas con sabor a jamón y la salsa barbacoa podrían tener los días contados (o por lo menos verse obligados a pasar por cambios muy importantes) en la Unión Europea, ya que la Comisión Europea decidió en abril de este año prohibir ocho aditivos de aroma ahumado que estos y otros productos utilizan.

La medida se basa en una serie de informes elaborados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que advertían de que el uso de estos aditivos se asocia a un mayor riesgo de genotoxicidad: es decir, que pueden dañar el material genético de las células de nuestro organismo, provocando problemas de salud como cáncer.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la normativa afecta a los aditivos con sabor a humo y no a los alimentos que han sido sometidos a procesos de ahumado para su conservación. Esto se debe a que los aditivos en los alimentos, para poder emplearse legalmente en productos comercializados en la Unión Europea, deben pasar por una serie de evaluaciones en relación a sus potenciales riesgos para la salud.

En el caso concreto de los aditivos con sabor a humo han mostrado riesgo potencial de genotoxicidad: es decir, la capacidad de dañar el genoma de los organismos, lo que a su vez incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer o patologías genéticas hereditarias. En seis de los casos, esta potencial genotoxicidad se explica por la presencia del compuesto 2(5H)-furanona; en los dos restantes, aunque aún es necesario que se confirme con más pruebas, también existen indicaciones de posible genotoxicidad y de la presencia del compuesto.

El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) explica que, aunque no se vean afectados por la nueva medida, la presencia de los compuestos genotóxicos detectados en los aditivos con sabor a humo también es de esperar en los alimentos sometidos a los procesos tradicionales de ahumado, que además también contienen generalmente concentraciones mayores de otras sustancias dañinas (específicamente hidrocarburos policíclicos aromáticos o PAHs)

La EFSA enfatiza que no es posible determinar concentraciones seguras de estos productos genotóxicos, como tampoco es posible determinar en qué porcentaje concreto la exposición a los mismos aumenta el riesgo de cáncer o de enfermedades hereditarias.

