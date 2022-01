Por qué se llama ómicron sigilosa a la nueva subvariante BA.2

La famosa variante ómicron del coronavirus no es siempre homogénea, y es que a su vez tiene subvariantes: por ahora, la BA.1, la BA.2 y la BA.3. Una de ellas, la BA.2, posee una característica que la hace especialmente interesante.

Y es que esta subvariante BA.2 está trayendo grandes quebraderos de cabeza a epidemiólogos y microbiólogos precisamente porque es capaz de escabullirse a los métodos de detección de mutaciones tradicionales. A día de hoy, la 'ómicron silenciosa', apodo que le han dado los científicos, se encuentra presente en al menos 35 países, muchos de ellos europeos.

¿Qué es la 'ómicron silenciosa'?

La subvariante BA.2 de la ómicron se detectó en China hace varias semanas durante la reconstrucción de la secuenciación genética de muestras de pacientes de covid, aunque se cree que su verdadero origen podría estar en la India, un país que tiene una capacidad de secuenciación muy baja. Sea como sea, lo cierto es que en algunos países, como Dinamarca, ya representa un 35% de los nuevos contagios en los últimos 10 días.

El interés de la 'ómicron silenciosa', afortunadamente, no reside en que cause cuadros más graves que otras, algo que por ahora parece que no ocurre. Más bien está en el alto número de mutaciones que acumula y a su capacidad para eludir muchos de los sistemas detectores de mutaciones específicas. Esto, por ejemplo, hace que no sea posible rastrearla con sistemas como el PCR, por lo que constituye un reto de cara a la vigilancia epidemiológica.

No obstante, es preciso insistir en que los científicos hasta ahora no han encontrado evidencias de que sea más contagiosa ni más virulenta que la ómicron original.