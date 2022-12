¿Por qué nos resfriamos o tenemos fiebre cuándo hace más frío? Un nuevo estudio desvela el motivo

No, el frío no nos hace enfermar (siempre, claro está, que no lleguemos al extremo de sufrir una hipotermia). Por eso, el hecho de que nos contagiemos más de ciertos virus respiratorios en invierno ha sido un motivo de acalorada discusión en la comunidad científica, que no termina de ponerse de acuerdo en cuáles son las razones concretas.

Una respuesta inmune atenuada

Un nuevo estudio publicado en el medio académico Journal of Allergy and Clinical Immunology ha encontrado una posible solución al dilema, que tiene que ver con un mecanismo en nuestra nariz que podría provocar el incremento en la susceptibilidad a las infecciones del tracto respiratorio superior durante el invierno.

La literatura previa había desvelado que uno de los componentes de la respuesta inmune frente a los virus respiratorios implica la liberación de 'enjambres' de unas partículas producidas en las membranas llamadas vesículas extracelulares. El objetivo de estas partículas es impedir que los virus se unan a células sanas o les transfieran su carga.

Así, este trabajo ha encontrado que el clima invernal puede reducir considerablemente la temperatura en el interior de la cavidad nasal (desde los 37º hasta los 32º), disminuyendo significativamente el alcance de esta respuesta inmune.

Un factor entre varios

El menor número de vesículas extracelulares facilita que los virus ataquen las células sanas del interior de las vías respiratorias superiores, y por tanto explicaría por qué somos más vulnerables a infectarnos cuando el clima es más frío.

Lo que sí que subrayan los investigadores es que este no es el único mecanismo propuesto, y que la razón de esta mayor susceptibilidad podría responder a varias causas simultáneamente.

Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura y humedad, al pasar de ambientes cerrados y calefactados a otros al aire libre y con frío, podrían facilitar de manera mecánica la entrada del virus en los canales respiratorios. De la misma manera, ciertos cambios en nuestra conducta (pasar más tiempo en ambientes cerrados y con más gente) podrían favorecer la transmisión de estos patógenos.

Incluso, apuntan a que estudios previos también han observado que algunos de los virus causantes de los resfriados comunes, como los rinovirus, podrían replicarse con más facilidad en ambientes más fríos.

Referencias

Di Huang, Maie S. Taha, Angela L. Nocera, Alan D. Workman, Mansoor M. Amiji, Benjamin S. Bleier. Cold exposure impairs extracellular vesicle swarm-mediated nasal antiviral immunity. The Journal of Allergy and Clinical Immunology (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2022.09.037