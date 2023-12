¿Por qué el día de la Lotería de Navidad se conoce popularmente como el Día de la Salud?

El día 22 de diciembre se celebra en España el sorteo de la lotería de Navidad. Tanto quienes acuden al Teatro Real de Madrid, como quienes lo ven desde sus casas o esperan a que termine para comprobar si les ha tocado un premio, tienen algo en común y es la ilusión, una sensación de optimismo al pensar que este será su año. No es descabellado, al fin y al cabo, todo aquel que haya comprado un décimo tiene posibilidad de hacerse con el Gordo, tal y como se conoce al primer premio que se reparte en este sorteo.

Es una cuestión de suerte, este sorteo está planteado de tal manera que cualquiera de los números puede resultar ser el ganador, incluso dos años seguidos. Todos tienen las mismas posibilidades y así lleva siendo desde hace más de doscientos años. Con tanta historia a sus espaldas, no es raro que se hayan desarrollado teorías, trucos para atraer la buena suerte, leyendas y también otros nombres para referirse a este sorteo, ¿sabes por qué se le suele conocer al día de la Lotería como día de la Salud?

¿Día de la Lotería o Día de la Salud?

Día de la Lotería o día de la Salud. Javier Lizón / EFE

Lejos de lo que pueda parecer, no se le conoce como día de la Salud porque efectivamente el sorteo coincida con el Día Mundial de la Salud. Nada más lejos de la realidad, porque aunque este existe, se celebra el 7 de abril, día escogido porque coincide con el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, y cada año se recuerda haciendo hincapié sobre un problema de salud pública específico. En 2023, la OMS ha celebrado su 75 aniversario.

Así las cosas, parece claro pensar que el motivo para conocer el 22 de diciembre como el Día de la Salud es otro, y lo cierto es que es una muestra del sentido del humor de todo aquel que participa en la lotería y no se lleva nada. Porque una vez que el sorteo ha tenido lugar, los ganadores celebran todo lo que tienen que celebrar y los perdedores… al menos tienen salud. Es precisamente de esta expresión tan común de donde se ha adoptado esta manera de conocer el día de la lotería.

Esta manera popular de llamar a este día se escapa de toda lógica, algo muy parecido a encomendarse a San Pancracio para que nos toque la lotería. Este Santo, que fue mártir y perdió la vida siendo un adolescente, es considerado por el imaginario popular como el santo de los juegos de azar, tal vez porque oficialmente se le considera el santo de los afligidos por la pobreza y el trabajo. Es también considerado un Santo sanador, así que la salud en este caso también está presente.

Por qué jugamos a la lotería si sabemos que no toca

Las posibilidades de que toque el Gordo de la lotería no son demasiadas y todo aquel que participa en el sorteo es consciente de ello, lo que no les resta ilusión. Cualquier número puede ser el ganador, pero solo hay un 0,001% de posibilidades de que eso suceda. Las cifras son tan desproporcionadas, que nuestro cerebro no siempre llega a comprenderlas y nos mostramos optimistas sin remedio.

Administración de Lotería. Getty Images

También sabemos que todos los años alguien se lleva el premio, ¿por qué este año no podría tocarnos a nosotros? Requiere una inversión que no es demasiado elevada y, aunque habitualmente es un dinero ‘perdido’, ¿no merece la pena haberlo gastado en caso de ganar? Por supuesto también encontramos la presión social, si todo el mundo en la oficina lo compra, nadie quiere ser el único que rechazó el décimo.

Cómo atraer la buena suerte en tu vida

Según defienden los expertos, la suerte no existe, ni la mala ni la buena, solo es una cuestión de actitud, lo importante es cómo afrontamos las cosas que nos suceden. Así, para alejar la mala suerte, es necesario hacer algunos cambios en nuestra vida, como maximizar las oportunidades, dejando de centrarnos en aquello de lo que carecemos y abrir nuestro horizonte a nuevas experiencias.

Confía en tu intuición, algo que es más sencillo cuando una persona está relajada; confiamos menos en nuestros instintos cuando estamos ansiosos, lo que hace que sea más probable una ‘racha de mala suerte’. Cree que las cosas irán a mejor en lugar de centrarte y esperar las cosas malas. Cambia la forma en la que ves las cosas, responsabilízate de lo que puedes controlar y deja ir lo que escapa a tu control. Nadie dijo que fuera sencillo, pero aprender a ver la vida con otros ojos puede ayudarte a alejarte de la negatividad y evitar la mala suerte, y si no ganamos la lotería, por lo menos tenemos salud.

