El Ozempic podría reducir el riesgo de demencia y las ganas de consumir nicotina, según un estudio

Los inhibidores del GLP-1 han desatado una auténtica revolución en el tratamiento de condiciones como la diabetes de tipo 2 o la obesidad, hasta el punto en que aquí en España los responsables de su descubrimiento han recibido un premio Princesa de Asturias. Sin embargo, su trayectoria en el campo de la farmacología es aún incipiente, y parece que esta clase de sustancias podría todavía tener más efectos positivos para nuestra salud.

Así, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) publicado en el medio especializado eClinical Medicine ha encontrado que las personas tratadas con semaglutida (principio activo del famoso fármaco Ozempic) podría reducir el riesgo de las personas de padecer el deterioro cognitivo propio de enfermedades neurodegenerativas como las demencias o incluso los impulsos por consumir que caracterizan la adicción a la nicotina.

En busca de posibles efectos secundarios

La semaglutida es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) que por sus efectos sobre la regulación de la glucosa en sangre y sobre el apetito se considera indicado en el tratamiento de la diabetes de tipo 2 y la obesidad.

Como todos los fármacos, su uso debe reservarse a aquellos pacientes que lo necesiten por razones clínicas (y no estéticas). Entre otras cuestiones, puede tener algunos efectos secundarios generalmente leves, como son las náuseas, la diarrea, los vómitos, las cefaleas o el estreñimiento; más raramente, se ha asociado a casos de pancreatitis, cálculos en la vesícula o gastroparesis (parálisis del estómago).

Con el fin de investigar otros posibles efectos secundarios del medicamento, los autores del estudio analizaron los historiales médicos de más de 20.000 personas tratadas con semaglutida y los compararon con los de otras personas que tomaban sitagliptina, empagliflozina o glipizida (medicaciones de uso común en el abordaje de la diabetes de tipo 2). Concretamente, les interesaba descubrir si las personas que tomaban semaglutida tenían un riesgo incrementado en los 12 meses posteriores al inicio del tratamiento de desarrollar una serie de condiciones neurológicas y psiquiátricas, incluyendo el déficit cognitivo, la demencia, la migraña, el insomnio, el abuso de nicotina, la depresión y la ansiedad.

Posibles efectos protectores

Con la excepción de las migrañas en comparación con la glipizida, la semaglutida no mostró que aumentase el riesgo de ninguno de estos problemas neuropsiquiátricos. Al contrario, parece que podría ofrecer algunos beneficios únicos.

Particularmente, los pacientes tratados con semaglutida mostraron menor riesgo de padecer deterioro cognitivo , demencia, depresión, ictus isquémico y dependencia a la nicotina. De la misma manera, este principio activo reducía la mortalidad por todas las causas respecto a las otras tres opciones.

Existen dos explicaciones relevantes a estos fenómenos. Por una parte, dicen los autores, se sabe que los agonistas del GLP-1 pueden reducir la inflamación en el organismo, que se sitúa en el trasfondo de muchos problemas diferentes (por ejemplo, podría jugar un papel importante en condiciones tan variadas como las enfermedades cardiovasculares o la depresión). También, algunos hallazgos sugieren que podría actuar sobre los procesos neurológicos involucrados en las conductas adictivas.

En conjunto, estos resultados apuntan a un cierto potencial de los agonistas del GLP-1 en el tratamiento de patologías muy variadas. Con todo, recuerdan los investigadores, aún es necesario llevar a cabo más investigación (y particularmente ensayos clínicos sobre pacientes humanos) para probar algunas de estas ideas.

Riccardo De Giorgi, Ivan Koychev, Amanda I. Adler, Phillip J. Cowen, Catherine J. Harmer, Paul J. Harrison et al. 12-month neurological and psychiatric outcomes of semaglutide use for type 2 diabetes: a propensity-score matched cohort study. eClinical Medicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102726

