Orbiting: en qué consiste esta práctica tóxica en las relaciones ligada a las redes sociales

Hoy en día, es difícil entender las relaciones interpersonales sin las redes sociales. Cuando menos, este medio de comunicación se convierte en un canal para la conversación ocasional o para acordar encuentros en el mundo físico; otras veces, los usos son menos saludables. Un ejemplo sería el orbiting.

Este anglicismo, en línea con otros que hemos visto aparecer en los últimos tiempos, se refiere a una conducta por lo general propia del ámbito del ligue o de las relaciones interpersonales y posibilitada por nuevas herramientas de comunicación como son las redes sociales. Se trata, además, de un comportamiento poco favorable a la salud mental tanto de quien lo perpetra como de quien lo sufre.

Qué es el orbiting y de dónde viene el término

Como explica el portal Urban Dictionary, Orbiting es un término de argot que hace referencia a "cuando alguien que de otro modo no te habla aún se ve cada instantánea de tu story/Instagram y/o le da likes a tus publicaciones. Normalmente es alguien que te ha ghosteado, pero no siempre. Básicamente, sigue manteniéndos presentes en tu vida a pesar de rechazar tomar parte de ella de cualquier otra manera".

Es decir, que el orbiting (en el que simplemente se hace notar la presencia del perpetrador a través de las redes sociales) se diferencia de otros fenómenos (particularmente del stalking o cyberstalking) en la ausencia de comportamientos más agresivos o intimidantes, y se asocia a otras conductas como el ghosting o el cloaking (cortar contacto súbitamente con alguien, normalmente una persona con la que se ha mantenido alguna relación sexoafectiva, y dejar de contestarla) en que puede tener relación de continuidad con ellas.

Según Oxford Languages (que preseleccionó el término como candidato a palabra del año en 2018 junto a vocablos tan floridos como incel o big dick energy) este concepto (que hace referencia a los movimientos celestes de unos astros en torno a otros mayores) fue acuñado ese año por la periodista y editora Anna Iovine en un artículo para el blog Man Repeller, en el que describía una floreciente relación que terminó abruptamente con una retirada casi completa de su pretendiente... que, no obstante, continuó interactuando con los perfiles en redes sociales de la autora.

¿De qué modo daña nuestra salud mental?

Como se trata de una idea conceptualizada muy recientemente, el corpus de estudios científicos sobre el modo concreto en el que este fenómeno impacta a la salud mental de las personas implicadas es de momento escueto. No obstante, sí que contamos ya con algunas investigaciones publicadas sobre el tema.

Particularmente, un artículo publicado en el año 2021 en la revista científica Journal of Social & Personal Relationships explica que, en base al análisis de los relatos de 208 víctimas de esta conducta, parece ser que quienes se ven sujetos a orbiting tienden a vivir un proceso que consta de varias etapas: "sorpresa y confusión; enfado, tristeza y culpa; intentos de reparar la relación; aceptación". Incluso, los autores del trabajo proponen que los efectos psicológicos del orbiting serían de alguna manera comparables a los de ciertas formas de rechazo social y ostracismo.

De modo parecido, un trabajo firmado por varios de los mismos investigadores y cuyos resultados se publicaron en Cyberpsychology en 2022 encontró que el ghosting provoca más sentimientos de exclusión que una ruptura dialogada, y que el orbiting se sitúa en un nivel medio entre los dos fenómenos. Según este estudio, las tres conductas podrían incluso inducir sentimientos agresivos en las víctimas, si bien en grados variables.

Consejos para hacer frente al orbiting

En cualquier caso, esencialmente tanto el ghosting como el orbiting cuando se da posteriormente deben entenderse como una modalidad de ruptura de la relación interpersonal (sea amistosa, sexoafectiva...), incluso si el último fenómeno introduce un elemento de incertidumbre al respecto. Por ello, quizás lo mejor que se puede hacer si nos enfrentamos a esta clase de conductas es tratarlas como tal.

En un artículo publicado en Mujer.es, el psicólogo sanitario y divulgador Buenaventura del Charco Olea y la psicóloga sanitaria y especialista en emociones de 'Estar Contigo Terapia' Sara Aranda López recuerdan que debemos distanciarnos de la idea de que "hay que superar el trance cuanto antes", y, al contrario, otorgar a emociones como la tristeza y el dolor la importancia que merecen.

Estos expertos también llaman a no patologizar procesos normales; por ejemplo, no llamar 'dependencia emocional' a simplemente echar de menos a la otra persona cuando es algo natural. Tras el fin de una relación se produce un proceso de duelo, que aunque tenga características únicas cuando incurren comportamientos como el orbiting, requiere de un cierto tiempo para desarrollarse y superarse.

Si de todos modos no nos sentimos capaces de afrontar el proceso solos o solas o si aparecen sentimientos especialmente fuertes, persistentes o preocupantes, siempre es posible tratar de acudir a un profesional de la salud mental o a una terapia psicológica que pueda servirnos de ayuda frente a ese malestar.

Referencias

