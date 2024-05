Un nuevo test de orina podría detectar el cáncer de próstata agresivo y evitar biopsias innecesarias

El cáncer de próstata, el más común en los varones en España, es también uno que suele tener un pronóstico bastante favorable cuando se detecta a tiempo. El problema es que el proceso hasta detectarlo a menudo paso por la realización de tactos rectales y biopsias, pruebas invasivas a las que los pacientes son reacios a someterse.

Afortunadamente, esto podría cambiar gracias a un nuevo estudio publicado en la revista académica JAMA Oncology que ha identificado 17 marcadores genéticos únicos de los tumores de próstata más agresivos que pueden ser detectados mediante un test de orina.

Cánceres de próstata de alto grado

Los cánceres en la próstata se clasifican en base a una escala llamada Puntuación de Gleason. Cuanto mayor es este valor, más elevadas son las probabilidades de que el cáncer se extienda rápidamente y crezca.

Así, son precisamente los cánceres de alto grado en esta escala los que puede detectar de manera precisa este cribado en base a test de orina, bautizado como MyProstateScore 2.0 (MPS2). El sistema representa un avance respecto al cribado actualmente estándar, el test de sangre de antígeno específico de la próstata (PSA) que, si bien conllevan un importante beneficio para la salud, también suponen un riesgo de procedimientos invasivos innecesarios, como biopsias de próstata.

Concretamente, este nuevo sistema arrojó una precisión del 95% para el cáncer de próstata del grupo de grado 2 o mayor y del 99% para los del grupo de grado 3 o superior. En cambio, la principal limitación del estudio radica en la baja diversidad racial de la muestra en la que se ha probado el test.

Una forma de reducir falsos positivos

Para desarrollar este método, los autores del trabajo secuenciaron casi 60.000 genes y estudiaron una muestra de 743 hombres con una edad media de 62 años y una puntuación PSA media de 5,6, con lo que pudieron determinar 54 marcadores del cáncer de próstata.

Un análisis posterior de la cohorte de pacientes encontró que 17 de estos marcadores servían como indicadores de los cánceres de próstata de grado alto. Cabe apuntar que los cánceres de menor grado implican un riesgo mucho menor para los pacientes.

Los investigadores subrayan que este método podría ayudar a reducir los falsos positivos en las pruebas de detección de cáncer de próstata, y por tanto evitar posteriores biopsias de confirmación (con el estrés que ello conlleva para el paciente). Similarmente, el hecho de que los marcadores sean detectables en muestras de orina reduce la invasividad de todo el procedimiento.

