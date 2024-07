Desarrollan un spray nasal que podría mejorar la memoria en la demencia y el alzhéimer

En torno a un millón de personas en España sufre alzhéimer y otras formas de demencia, y se espera que esa cifra no haga más que aumentar a medida que la población envejece. Por desgracia, se trata de un grupo de enfermedades complejas cuyas causas no está aún claras, lo que dificulta mucho la búsqueda de tratamientos.

A pesar de ello, son muchos los científicos que emprenden este camino, y poco a poco van llegando buenas noticias. Ahora, por ejemplo, un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha anunciado un nuevo método que podría servir para combatir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y otras formas de demencia, en la forma de un tratamiento pionero que se aplica como un spray nasal.

El misterioso papel de la proteína tau

Tal y como detallan en el artículo al respecto publicado en el medio especializado Science Translational Medicine, este spray hasta ahora sólo se ha testado en modelos animales (ratones) y por ello está aún lejos de un uso clínico en humanos. Sin embargo, ha logrado resultados muy esperanzadores, al eliminar en cierto grado la acumulación de proteínas tau defectuosas en el cerebro (una característica patológica del alzhéimer y algunas otras formas de demencia) y mejorar sensiblemente aspectos afectados de la función cognitiva como la memoria.

La proteína tau se asocia con los microtúbulos, unas estructuras moleculares, en las células cerebrales (neuronas). Por tanto, en individuos sanos es fundamental para un cerebro sano.

Sin embargo, en algunas formas de demencia (incluyendo la más común, que es el alzhéimer) aparecen proteínas tau con una estructura anormal, formando 'ovillos' en el interior de las células que interfieren con la función celular. Estos ovillos no sólo causan la pérdida progresiva de neuronas y conexiones, sino que además se acumulan en los tejidos cerebrales y se convierten en una de las principales características patológicas apreciables del alzhéimer y las formas de demencia en las que aparecen.

En el caso particular del alzhéimer, la otra gran característica es la formación y acumulación en los espacios entre las neuronas moribundas de 'placas' de otra proteína con estructura molecular anormal llamada beta-amiloide.

Mejoras en los síntomas y en el tejido cerebral

Debido a su carácter observable, tanto las placas de beta-amiloide como los ovillos de tau se han convertido en un objetivo preferente para aquellos científicos que buscan tratamientos para el alzhéimer y la demencia, a pesar de que no está del todo claro el papel que estos elementos patológicos juegan en el desarrollo de la enfermedad. Hasta el momento, esta estrategia ha ofrecido resultados poco consistentes.

En este caso particular, los investigadores han desarrollado un anticuerpo monoclonal de la proteína tau (una sustancia artificial pero que actúa similar a algunas que produce el sistema inmune del cuerpo para combatir infecciones y otros elementos extraños al organismo) bautizado como 'anticuerpo monolonal-2 específico de las configuraciones tóxicas de tau' (TTCM2, por sus siglas en inglés) que puede administrarse por vía intranasal. Esta sustancia combatía los depósitos patológicos de proteínas tau en tejidos post-mortem de pacientes con alzhéimer, demencia de cuerpos de Lewy y parálisis supranuclear progresiva.

Pruebas posteriores concluyeron que la molécula era efectiva cuando se administraba por vía intranasal a modelos de ratón con tauopatía (demencia con la característica de los ovillos de tau) a través de cápsulas de moléculas de lípidos. Esta estrategia, afirman, lograba reducir la acumulación de ovillos de tau y mejorar parámetros de la función cognitiva que se veían afectados, como la memoria o la conducta.

Resultados prometedores

Son resultados ciertamente prometedores, especialmente cuando algunos precedentes no han logrado cumplir con las expectativas en cuanto a mejoras clínicas a pesar de lograr reducir de manera efectiva los depósitos de proteínas anormales.

Eso sí, no hay que dejar de recordar que de momento se trata de una terapia probada sobre tejidos post-mortem y modelos animales, con lo que la eficacia y seguridad podrían no ser directamente trasladables a los humanos. Por ello, todavía será necesario que se realicen pruebas en personas para que este tratamiento alcance un uso clínico.

