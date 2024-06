Un nuevo implante cerebral logra controlar por primera vez la epilepsia resistente a tratamiento en un niño

Un adolescente británico con epilepsia severa se ha convertido en la primera persona en el mundo en recibir un innovador implante cerebral cuyo objetivo es mantener las crisis convulsivas bajo control.

Así lo ha documentado el diario inglés The Guardian, que he explica que el joven, llamado Oran Knowlson, ha experimentado una reducción de sus convulsiones diurnas de hasta un 80% gracias a este neurestimulador, que se sitúa bajo el cráneo y envía señales eléctricas a las profundidades de su cerebro.

"El futuro es esperanzador"

Gracias a ello, su madre Justine cuenta que el niño ha estado más feliz, mñas hablador y en general ha tenido una calidad de vida muy superior desde que se le implantó el dispositivo: "El futuro es esperanzador, algo que hace seis meses ni siquiera hubiera soñado con decir".

La operación estuvo dirigida por el neurocirujano pediátrico Martin Tisdall, del Great Ormond Street hospital (Gosh) de Londres. Este profesional afirmó en declaraciones al citado medio que "para Oran y su familia, la epilepsia cambió completamente sus vidas. Verle montar a caballo y recuperar su independencia es algo increíble, y no podría estar más feliz de haber formado parte de su viaje hasta aquí".

Oran tiene 13 años y vive en Somerset (Reino Unido). Padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia resistente a tratamiento que desarrolló alrededor de los tres años de edad. Desde entonces, no ha pasado ni un día sin una crisis epiléptica y muchas veces llega a tener cientos de ellas cada día. Muchas de esas veces perdía la consciencia e incluso necesitaba ser reanimado, ya que dejaba de respirar. Esto implicaba que necesitaba estar atendido las 24 horas del día y que tenía un riesgo incrementado de muerte súbita.

Electrodos en el cerebro profundo

Por ello, fue considerado un candidato ideal para el ensayo clínico que tenía lugar en el centro Gosh junto al University College de Londres, el hospital Kings College y la Universidad de Oxford. Este estudio buscaba evaluar el funcionamiento del neurotransmisor Picostim, elaborado por la compañía británica Amber Therapeutics.

El dispositivo en cuestión conlleva la inserción de dos electrodos en las capas profundas del cerebro hasta alcanzar el tálamo, un área del cerebro altamente conectada con otras regiones. Estos electrodos, en forma de aguja, se conectan posteriormente al neurotransmisor, de unos 3,5 cm por lado, y este se aloja en un hueco del cráneo en el que se extrae el hueso. Para recargarse, se emplea un ingenioso sistema de auriculares.

Una vez que el niño se recuperó de la operación, el sistema se activó y comenzó a enviar una suave corriente eléctrica a su cerebro, con el fin de bloquear las vías eléctricas que permiten que tengan lugar las convulsiones epilépticas (resultado, precisamente, de patrones anormales en la actividad cerebral).

"Las convulsiones se han reducido"

Justine describe que "se ha producido una mejoría, las convulsiones se han reducido y son menos severas. A el se le ve más hablador, menos apático. Tiene trece años, y definitivamente tengo un adolescente que me contesta... Todo ello aumenta su calidad de vida, el poder expresarse mejor".

Los autores de este hito están buscando tres pacientes adicionales con el síndrome Lennox-Gastaut, y la idea es que en total al menos 22 pacientes formen parte del ensayo clínico completo.

Tisdall explicó que "la estimulación cerebral profunda nos acerca más que nunca a parar las crisis epilépticas en pacientes que tienen opciones terapéuticas muy limitadas. Estamos emocionados de construir la base de evidencia que demostrará la habilidad de la estimulación cerebral profunda para tratar la epilepsia pediátrica y esperamos que en los próximos años será un tratamiento estándar que podremos ofrecer".

Referencias

Hannah Devlin. UK boy has brain implant fitted to control epilepsy seizures in world first. The Guardian (2024). Consultado online en https://www.theguardian.com/society/article/2024/jun/24/uk-boy-has-brain-implant-fitted-to-control-epilepsy-seizures-in-world-first#:~:text=A%20UK%20teenager%20with%20severe,his%20daytime%20seizures%20by%2080%25. el 26 de junio de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.