Un nuevo fármaco consigue 'revertir' el envejecimiento en ratones y extender su esperanza de vida en un 25%

El interés por extender la vida de las personas es prácticamente tan antiguo como la ciencia y la medicina mismas. Este esfuerzo ha logrado efectivamente lograr que la mayoría alcancemos edades cada vez más avanzadas, pero llegado cierto punto los métodos de que disponemos hasta ahora apenas ofrecen nuevos incrementos.

En esta línea, una investigación pionera publicada en el medio especializado Nature acaba de ofrecer resultados muy prometedores. Concretamente, un equipo de investigadores del Medical Research Council Laboratory of Medical Science y del Imperial College de Londres, en colaboración con científicos de la escuela médica Duke-NUS, ha administrado un nuevo fármaco a un grupo de ratones y ha conseguido incrementar su esperanza de vida hasta en un 25%.

El papel de la IL-11

El fármaco en cuestión es un anticuerpo anti-IL-11; es decir, un fármaco que inhibe los efectos de la IL-11 (interleucina 11, también conocida como factor inhibitorio de la adipogénesis). Este tipo de medicamentos están actualmente siendo testados en seres humanos para algunas enfermedades, lo que nos ofrece interesantes oportunidades para estudiar sus efectos en el envejecimiento de las personas.

Las funciones de la IL-11 en seres humanos no se conocen con exactitud; en otros animales, es esencial para la regeneración de extremidades perdidas. Sea como sea, sabemos que una vez que las personas alcanzan la mediana edad, su producción en el organismo se incrementa, lo que se ha relacionado con procesos como la inflamación crónica, la fibrosis en los órganos, la aparición de desórdenes metabólicos, la sarcopenia (pérdida de masa muscular), la fragilidad o la fibrosis cardíaca; todos ellos considerados signos de envejecimiento.

En los ratones, como en los humanos, la activación de los genes responsables de la producción de IL-11 también se incrementa con la edad en varios tejidos del cuerpo. Por ello, los autores del estudio decidieron ver de qué modo la administración de este anticuerpo afectaba a su longevidad.

Más longevidad libre de cánceres y enfermedades

Los resultados resultaron llamativos. Los ratones tratados de esta forma vieron aumentada su longevidad hasta en un 22,5% en los machos y un 25% en las hembras, viviendo de media 155 semanas en comparación con la media de 120 de los ratones sin tratar.

No sólo eso, sino que además se registró una mortalidad por cáncer notablemente menor en los animales tratados, como también una reducción significativa en varias enfermedades asociadas a la fibrosis, la inflamación crónica y los problemas metabólicos, típicas del envejecimiento. Importantemente, los efectos secundarios observados fueron mínimos.

Por otra parte, estos hallazgos contrastan notablemente con intentos previos de aumentar la longevidad, que por lo general han resultado estar plagados de efectos secundarios graves, funcionaban sólo en un género o extendían la vida sin mejorar la salud.

Por ahora, hay que recordar que estamos ante un trabajo llevado a cabo sobre ratones y, por tanto, difícilmente extrapolable a los seres humanos. Para asegurar su seguridad y eficacia en personas, deberán llevarse a cabo ensayos clínicos que las establezcan. No obstante, los resultados parecen sugerir como mínimo la posibilidad de que la estrategia pueda dar lugar a resultados similares en nuestra especie.

Referencias

Widjaja, A.A., Lim, WW., Viswanathan, S. et al. Inhibition of IL-11 signalling extends mammalian healthspan and lifespan. Nature (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-

