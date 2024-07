Descubren un nuevo efecto secundario de Ozempic y Wegovy: un problema ocular que puede provocar ceguera

Un nuevo estudio ha identificado una potencial asociación entre el uso de semaglutida, una medicación para la obesidad y la diabetes comercializada bajo los nombres Ozempic y Wegovy, y una rara enfermedad ocular que causa ceguera.

Según se explica en dicho artículo, publicado la semana pasada en el medio especializado JAMA Ophthalmology, la condición se llama neuropatía anterior isquémica óptica (NAION, por sus siglas en inglés) y afecta a en torno a 2.3 personas de cada 100.000. Pues bien, en este casos los autores del trabajo han concluido que los pacientes de diabetes a los que se les prescribe semaglutida tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que los pacientes de diabetes con otros tratamientos.

En el caso de las personas que toman el medicamento para abordar el sobrepeso o la obesidad, el riesgo superaba por más de siete veces el de aquellos pacientes que tomaban otros fármacos para el exceso de peso.

Una enfermedad sin cura

La NAION es una pérdida indolora y permanente de la visión, que a menudo se produce al despertarse. Su progresión es muy rápida, y la mayoría de la pérdida de visión suele darse entre algunos días y algunas semanas desde la aparición de los primeros síntomas.

A día de hoy no existe cura para este problema, aunque existen algunos tratamientos que se encuentran aún en fase experimental. Tiende a afectar principalmente a personas de mediana edad o más mayores, y sólo se da en un ojo cada vez; no obstante, una vez que ha aparecido en uno de los ojos, en más de un 40% de los pacientes se produce en el otro en los tres años posteriores.

Antes de realizar este estudio, los autores, adjuntos al Hospital Mass Eye and Ear de Boston (Estados Unidos) realizaron tres diagnósticos de NAION en una semana, lo que resulta muy inusual. Otra cuestión notable es que los tres estaban tomando semaglutida.

Un riesgo mucho más elevado

Para indagar en este vínculo, decidieron investigar datos retrospectivos de 16.827 pacientes del centro y los dividieron en dos grupos en base a la razón por la que estaban siendo medicados: obesidad o diabetes de tipo 2. En ambos, algunos tomaban semaglutida, mientras que otros recibían otros fármacos; la división es importante porque ya de entrada las personas con diabetes tienen un riesgo más elevado de NAION.

En el grupo de diabetes, el 8,9% de los que tomaban semaglutida recibió un diagnóstico de NAION, mientras que entre los que usaban otros fármacos el porcentaje fue de sólo el 1,8%. Similarmente, en el grupo con obesidad un 6,7% de los medicados con semaglutida desarrollaron NAION, en contraste con sólo un 0,8% de aquellos que se trataban con otros medicamentos.

Aunque por el momento no existe una explicación causal para este vínculo, existen algunas teorías acerca de por qué la semaglutida podría incrementar el riesgo de desarrollar NAION. Por ejemplo, podría afectar al flujo de sangre en el nervio óptico, potencialmente dañándolo.

Medidas para prevenir esta forma de ceguera

En última instancia, la relación entre la semaglutida y el NAION debe estudiarse más a fondo, con el fin de identificar aquellos casos de riesgo y determinar si debe alterarse el perfil de seguridad de la semaglutida en base a estas evidencias.

Mientras tanto, las mejores medidas para reducir el riesgo de NAION, especialmente en pacientes con diabetes que como señalábamos tienen un riesgo de base ya más elevado, pasan por algunas precauciones básicas del estilo de vida: mantener un buen control de la tensión arterial y los niveles de glucosa, someterse a exámenes oculares regulares y adoptar hábitos saludables (una dieta equilibrada, ejercicio físico habitual...).

Referencias

Hathaway JT, Shah MP, Hathaway DB, et al. Risk of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy in Patients Prescribed Semaglutide. JAMA Ophthalmology (2024). DOI:10.1001/jamaophthalmol.2024.2296

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.