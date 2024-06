Encuentran una nueva variante genética que podría proteger frente la aparición temprana del alzhéimer

Sólo en España cerca de un millón de personas padece alguna forma de demencia, siendo de lejos la más común el alzhéimer. Esta enfermedad neurodegenerativa suele presentarse en los mayores de 65 años (lo que explica que su incidencia aumente a medida que la población de países como el nuestro envejece) pero en algunos casos puede desarrollar síntomas tan temprano como en la cuarta década de vida de una persona.

Se cree que la mayoría de casos de alzhéimer temprano están mediados por una serie de factores genéticos, incluyendo de manera notable tres variantes genéticas raras: la proteína precursora del amiloide (APP), la presenilina 1 (PSEN1) y la presenilina 2 (PSEN2). Sin embargo, ahora un grupo de investigadores del centro Mass General Brigham ha descubierto una variante genética que parece proteger a las personas predispuestas, lo que podría suponer una puerta abierta a nuevas dianas terapéuticas.

La mutación Christchurch

Según publican estos autores en el prestigioso medio The New England Journal of Medicine, "las variantes en [los genes] APOE y PSN1, que codifican la apolipoproteina E y la presenilina 1, respectivamente) alteran el riesgo de enfermedad de alzhéimer". No obstante, en un estudio previo habían reportado un retraso en el deterioro cognitivo en una persona con enfermedad de alzheimer con una de estas variantes que además tenía dos copias de una variante específica del gen APOE, llamada apolipoproteína E3 Christchurch (APOE3Ch) o mutación Christchurch.

Igualmente, una investigación a comienzos de este mismo año concluyó que esta mutación podría proteger el cerebro frente a la aparición de depósitos con cantidades excesivas de la proteína defectuosa TAU, lo que constituye una de las principales características fisiológicas del alzhéimer.

Para comprobar de que forma esta variante genética podría mitigar el riesgo inducido por otras, en esta ocasión decidieron centrarse en una variante llamada mutación Paisa (Presenilina-1 E280A), que se ha reportado en una gran familia en Colombia y que en investigaciones previas ha demostrado asociarse a un gran riesgo de desarrollar alzhéimer, con síntomas de aparición tan temprana como la quinta década de vida.

Una mutación que retrasa el alzhéimer temprano

Así, lo que hicieron fue analizar datos genéticos de más de 1.00 descendientes de la familia colombiana portadora de la mutación Paisa, entre los cuales identificaron a 27 miembros que portaban tanto la mutación Paisa como una copia de la mutación Christchurch. De media, estas personas no comenzaron a mostrar signos del alzhéimer a los 52 años, mientras quienes sólo poseían la mutación Pausa lo desarrollaban a los 47 años de edad.

Lo importante del hallazgo, detalla para Medical News Today el neuropsiquiatra clínico e investigador de neuroimagen Yakeel T. Quiroz (uno de los autores del estudio), es que "sugieren el potencial para retrasar el deterioro cognitivo y la demencia en individuos más mayores".

"Ahora", prosiguió, "debemos aprovechar este conocimiento para desarrollar tratamientos efectivos para prevenir la demencia. Como neurocientífico, estoy emocionado porque estos resultados subrayan la compleja relación entre el gen APOE y una mutación determinante con el alzhéimer, potencialmente abriendo el camino a enfoques innovadores para tratar el alzhéimer, incluyendo aquellos que se dirijan a vías relacionadas con el APOE".

Hacia nuevas estrategias frente al alzhéimer

El siguiente paso que este equipo ha emprendido es "mejorar nuestro entendimiento de la resiliencia cerebral en el resto de miembros de esta familia que porta una copia de la mutación Christchurch", añadió Quiroz.

"Esto supone llevar a cabo escáneres de resonancia magnética (MRI) estructurales y funcionales, así como evaluaciones cognitivas y exámenes de muestras de sangre para determinar sus perfiles de proteínas y biomarcadores", continuó.

Y concluye agradeciendo: "el compromiso inquebrantable con la investigación de nuestros pacientes colombianos y sus familiares ha sido imprescindible para hacer posible este estudio y para permitir que sigamos trabajando para hallar nuevas intervenciones que nos permitan actuar contra esta enfermedad devastadora".

