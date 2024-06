Descubren la característica de las personas más importante para predecir el alzhéimer

En torno a un millón de personas sólo nuestro país padece alzhéimer, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Esta enfermedad neurodegenerativa es la principal causa de discapacidad en personas mayores, y muchas veces es difícil de abordar tempranamente por lo complejo que resulta predecir el riesgo.

En gran parte, el problema es por ahora las verdaderas causas del alzhéimer se desconocen, y a que en el desarrollo de la enfermedad interviene un gran número de factores diferentes. Varios de ellos, eso sí, sabemos que son de naturaleza genética, como es el poseer una serie de variantes genéticas.

La importancia de los antecedentes familiares

Según algunas evidencias, hasta un 25% de los casos de alzhéimer tienen antecedentes familiares. Ahora, un estudio llevado a cabo por autores del Mass General Brigham están afirmando que el riesgo heredado de alzhéimer de las personas podría depender también de si lo reciben por parte del padre o de la madre.

Así lo han publicado recientemente en la prestigiosa revista científica JAMA Neurology, en un artículo en el que detallan que para llegar a esta conclusión tuvieron en cuenta los datos de 4.400 personas de entre 65 y 85 años, participantes en el estudio Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer's Disease (A4).

A estos participantes se les preguntó si sus padres habían experimentado síntomas de pérdida de memoria y en qué momento de sus vidas habían aparecido, así como si alguna vez recibieron un diagnóstico de alzhéimer. Simultáneamente, se les sometió a escáneres PET (tomografía por emisión de positrones) con el fin de cuantificar la cantidad de proteínas beta-amiloide defectuosas en su cerebro, lo que se considera como el principal rasgo fisiológico de la enfermedad de Alzheimer.

El momento clave para actuar

Como explica Hyun-Sik Yang, neurólogo asociado al hospital Brigham and Women's, profesor de neurología en la Universidad de Harvard y uno de los autores de la investigación en declaraciones al medio de noticias sobre medicina Medical News Today, "la acumulación de beta-amiloide es uno de los primeros procesos patológicos del alzhéimer y se produce en un estadio pre sintomático".

"Todos los participantes mostraban un funcionamiento cognitivo normal, pero algunos tenían acumulaciones significativas de beta-amiloide en el cerebro. La etapa pre-clínica del alzhéimer representa una venta única para las intervenciones preventivas, antes de que sea demasiado tarde; por ello, decidimos enfocarnos en el beta-amiloide antes que en otros procesos o síntomas", añadió.

Atendiendo a estos parámetros, encontraron que aquellos participantes que tenían una historia materna de problemas de memoria tenían mayor riesgo de mostrar niveles altos de beta-amiloide en el cerebro. Por el contrario, en quienes tenían un padre con síntomas de deterioro de la memoria el riesgo sólo era mayor si esos problemas habían comenzado de manera precoz, antes de los 65 años de edad.

Una herencia materna

Este resultado sugiere que la historia de problemas asociados a la memoria en la madre, al margen de la edad en la que aparezcan, es el predictor familiar más importante de alzhéimer, mientras que sólo los problemas especialmente tempranos en los padres serían un predictor equivalente.

Esta asimetría, explica Yang, apunta a que la información genética heredada de la madre podría tener una importancia mayor en el riesgo del alzhéimer que la heredada de los padres. Coincidentemente, este patrón se ha documentado también en los desórdenes mitocondriales; lo que otorga peso a la hipótesis de que el alzhéimer podría tener su origen en uno de estos trastornos.

Aunque hay algunos factores (como la mayor esperanza de vida en las mujeres) que pueden haber influido en las conclusiones del estudio, estas conclusiones pueden tener implicaciones importantes en varias áreas; por un lado, a la hora de buscar estrategias preventivas y para predecir el riesgo de alzhéimer y, por otro, para estudiar y aprender más sobre las verdaderas causas de la enfermedad.

