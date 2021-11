Síntomas que puede causar la covid incluso después de haber superado la enfermedad

Pocos meses después del comienzo de la pandemia, los científicos ya advertían de que el virus puede provocar distintas secuelas y efectos a medio y largo plazo, incluso después de que haya finalizado la sintomatología más característica e inmediata; y, también, de que aunque lo pensemos a menudo como una infección puramente respiratoria puede causar daños de otra naturaleza, incluyendo neurológicos.

Ahora, una investigación publicada en el medio especializado JAMA Network Open ahonda en estas teorías aportando evidencia acerca de la ocurrencia de disfunciones cognitivas de distinto tipo en pacientes que han pasado la covid, incluso largo tiempo después de que finalice la infección.

Medir los daños neurológicos

El trabajo en cuestión es un estudio transversal que analiza datos de 740 personas durante el periodo comprendido entre abril de 2020 y mayo de este año, recabados por el registro del hospital Mount Sinai Health System. Los participantes, en todo caso mayores de 18 años, tenían de media 49 años de edad, hablaban inglés o español, habían dado positivo en el virus o en anticuerpos y no tenían antecedentes de demencia.

A esta cohorte se le practicaron distintas pruebas destinadas a medir varios parámetros de su rendimiento cognitivo, como la atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, el funcionamiento ejecutivo, la fluidez fonémica, la fluidez categórica, la codificación de la memoria, la recuperación de la memoria y el reconocimiento de la memoria.

Teniendo en cuenta su edad, su nivel educativo y su género, se calculó el déficit en estos valores, definiendo como tal las puntuaciones en cada test que fueran menores a las normas para cada perfil por, al menos, 1,5 veces la desviación estándar, en cada caso.

A través de este método detectaron que, de media, los participantes mostraban déficits del 18% en la velocidad de procesamiento, del 16% en el funcionamiento ejecutivo, del 15% en la fluidez fonémica, del 20% en la fluidez categórica, del 24% en la codificación de la memoria y del 23% en la recuperación de la memoria.

Los efectos negativos en el rendimiento cognitivo eran más extremos en los pacientes que habían tenido que ser hospitalizados que en aquellos que no lo habían necesitado, ya que tenían mayor tendencia a presentar déficits en la atención, el funcionamiento ejecutivo, la fluidez categórica, la codificación de la memoria y la recuperación de la memoria.

Una tasa alta de niebla mental y pérdidas de memoria

En base a estos resultados, los autores concluyen que la frecuencia con la que se dan estos déficits cognitivos incluso varios meses después de la covid-19 es relativamente alta, algo que además se mantenía cuando se ajustaban posibles confusores como la etnia, tabaquismo, el índice de masa corporal, la coincidencia con trastornos depresivos y otras comorbilidades.

Los parámetros en los que estas personas mostraban déficits evidencian, en conjunto, la realidad de la incidencia de las alteraciones conocidas como niebla mental y pérdidas de memoria en los pacientes que han pasado la infección por el SARS-CoV-2; dos fenómenos que la literatura ya apuntaba como probables secuelas a medio y largo plazo.

Además, y tal como explica la autora principal del estudio Jacqueline H. Becker en una entrevista al medio Health, la mayoría de los pacientes en los que se observaron estos déficits eran 'bastante jóvenes'.

Por qué la covid provoca estos déficits

Sea como sea, tanto la niebla mental como las pérdidas de memoria entrarían dentro del paraguas conocido como 'post- covid' o 'covid largo', un grupo de condiciones que se ha observado que un número significativo de pacientes desarrolla pasada la enfermedad.

Los mecanismos que hay detrás no están claros. Algunos autores han sugerido que, en el caso de los daños neurológicos, podrían deberse directamente a la infección del sistema nervioso central por el virus. Esta hipótesis se sustenta en que esta invasión se ha observado en autopsias de pacientes de covid; sin embargo, no hay que perder de vista que en estos casos existe un sesgo importantísimo al tratarse de personas que no han sobrevivido a la enfermedad.

Otra teoría es que los síntomas neurológicos pueden derivar de una posible inflamación crónica que se mantenga incluso tras la recuperación. Finalmente, es posible que sean manifestaciones de daños cerebrales ocasionados por la hipoxia sufrida durante la infección.

El desarrollo posterior para los pacientes con estas condiciones no está claro. Aunque, como hemos señalado, la investigación de Becker encuentra niveles altos de déficits neurológicos tras una media de más de siete meses, los autores creen que probablemente se disipe con el tiempo en la mayoría de los pacientes.