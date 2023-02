Nanopartículas de plata, una nueva herramienta para combatir las superbacterias

Los expertos llevan años advirtiendo de la amenaza que representan para la salud pública las superbacterias: bacterias que por exposición y presión evolutiva han desarrollado resistencia a los antibióticos de que disponemos para combatirlas. Por ello, se entiende la necesidad de encontrar nuevas armas frente a este problema, que los científicos están encontrando en aliados tan improbables como los virus bacteriófagos.

Un método novedoso

Otra posibilidad, según explican investigadores adscritos a la Universidad de Florida en el prestigioso medio científico Frontiers in Microbiology, es el uso de una combinación de antibióticos y nanopartículas de plata; un enfoque que podría en el futuro convertirse en un tratamiento viable para algunas infecciones provocadas por estos patógenos, que en la actualidad ya son responsables de la muerte de más de un millón de personas en todo el mundo cada año.

Las propiedades antimicrobianas de la plata se conocen desde hace siglos. Sin embargo, las nanopartículas de plata (esferas microscópicas de este metal, lo bastante pequeñas como para operar a un nivel celular) representan un método innovador en el uso de este metal con este fin.

Concretamente, en este trabajo el equipo probó si las nanopartículas de plata comercialmente disponibles podían impulsar la potencia de los antibióticos para combatir las bacterias que han logrado evolucionar para soportarlos.

Más eficaz, menos efectos secundarios

Efectivamente, parece que las nanopartículas son capaces de trabajar en sinergia con una clase común de antibióticos de amplio espectro, llamados aminoglucósidos; al combinar ambos elementos, la cantidad de antibiótico necesario para inhibir el crecimiento bacteriano descendía en 22 veces.

El enfoque, dicen, tiene una ventaja adicional. Los aminoglucósidos pueden provocar una serie de efectos adversos clínicamente significativos, pero usar las nanopartículas de plata reduce con mucho las dosis de antibióticos necesarias, lo que podría minimizar en gran parte este problema.

Además, experimentos llevados a cabo sobre el modelo animal C. elegans (un tipo de gusano comúnmente empleado para probar la toxicidad de compuestos medicinales) confirmaron que las nanopartículas de plata no aumentaban la toxicidad de los antibióticos para las células.

Referencias

Autumn S. Dove, Dominika I. Dzurny, Wren R. Dees, Nan Qin, Carmen C. Nunez Rodriguez, Lauren A. Alt, Garrett L. Ellward1, Jacob A. Best, Nicholas G. Rudawski, Kotaro Fujii, and Daniel M. Czyż, Silver nanoparticles enhance the efficacy of aminoglycosides against antibiotic-resistant bacteria (2022). DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1064095