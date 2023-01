La primera app gratuita que resuelve dudas sobre posibles contagios por enfermedades de transmisión sexual

En los últimos años, el aumento de los casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) tanto en España como en otros países de nuestro entorno son realmente alarmantes. Un ejemplo es el de la gonorrea, en el que el número de casos notificados entre 2001 y 2019 ha pasado de 805 a 12.359, es decir, quince veces más; o la sífilis, de 700 a 5.822, 8 veces más, según los últimos datos publicados en el informe de Vigilancia Epidemiológica de ETS.

Con estos preocupantes datos sobre la mesa, nace la primera aplicación móvil gratuita y anónima que tiene como objetivo resolver dudas al usuario sobre si ha podido contraer una ETS y qué pasos ha de dar cuando el riesgo es real.

Desarrollada por compañía de diagnóstico molecular y análisis clínicos Empíreo - especialista desde hace más de 18 años en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y de otras enfermedades infecciosas-, esta app está disponible para sistemas operativos iOS y Android, su algoritmo está basado en más de 90 publicaciones científicas y en estadísticas contrastadas, y está respaldada por profesionales de la salud especializados en el análisis y el control de enfermedades como el VIH, la sífilis, la clamidia, las hepatitis B y C o la gonorrea.

“Hemos puesto en marcha esta app porque cada vez más oímos frases como 'si tomo la píldora, para qué necesito el preservativo, o el VIH no es mortal'. La sociedad necesita nuevas herramientas para que todos seamos conscientes de los riesgos que implica no protegerse durante nuestras relaciones sexuales. Para informar de lo importante que es realizar controles periódicos cuando nuestra vida sexual es muy activa, con diferentes parejas o ante una infidelidad... El VIH reduce nuestra esperanza de vida entre 2 y 5 años, el 50% de los españoles pasan alguna vez en su vida una infección por VPH y la sífilis puede llegar a causar ceguera y la mejor defensa es el conocimiento y la prevención. Esta app nos permite enfrentarnos a un posible contagio y resolver nuestras dudas sobre salud sexual en la intimidad de nuestro móvil, pero sobre todo estar informados de las últimas novedades científicas y ayudarnos a prevenir el contagio”, explica el doctor Ángel Llamas, biólogo molecular y miembro del consejo directivo de Empíreo. Sobre esta aplicación y sobre salud sexual hablamos en esta entrevista.

¿A qué factores puede deberse el aumento más que considerable de ETS como la gonorrea o la sífilis?

Desde mi punto de vista hay dos razones principales, pero con un culpable común, el móvil. El temprano y fácil acceso que los y las jóvenes y no tan jóvenes tienen al porno provoca que traten de emular lo que ven en estos vídeos, donde actores que previamente se realizan pruebas de ETS no toman ningún tipo de precaución. Y por otro lado, el exceso de información no contrastada, o directamente falsa, que provoca que se normalice y se le pierda el miedo a algo que puede marcar nuestra salud a corto, medio y largo plazo. Yo siempre digo lo mismo, ¿se transmiten muchas ETS al cabo de un día en el mundo? Pues sí, pero no porque sea fácil, sino porque al cabo de un día hay muchas relaciones sexuales en el mundo.

Las ETS y el sexo siguen siendo un tema tabú. El día que seamos capaces de hablar con naturalidad de sexo, empresas como la nuestra serán innecesarias

¿Por qué cree que estamos descuidando nuestra salud sexual en una era donde más información sobre estos temas tenemos a nuestro alcance? ¿Está fallando la educación en la aulas y los hogares?

Sin duda algo falla, cuando alguna amiga que es profe en un instituto me invita a dar alguna charla sobre el tema, lo primero que hago es advertirle de que los ejemplos que voy a poner en la charla pueden ser políticamente incorrectos. ¿Por exagerados? Ni mucho menos, solo porque son realistas, basados en las consultas que recibimos cada día desde hace ya 18 años, y lamentablemente a pesar del gran avance en comunicación actual, las ETS y el sexo siguen siendo un tema tabú. El día que seamos capaces de hablar con naturalidad de sexo, empresas como la nuestra serán innecesarias.

¿Qué aporta una herramienta como esta app respecto a otras ya existentes como libros, páginas web, folletos…?

Pues sinceramente, todo. Los informes de vigilancia epidemiológica en España se publican cada año, pero nadie se los lee, hay artículos científicos con una calidad brutal, pero ¿quién sabe si quiera como buscarlos? La app Empíreo Diagnóstico recoge todos estos estudios en un complejo algoritmo que nos ha llevado casi dos años desarrollar y calcula la posibilidad real de habernos contagiado de una Enfermedad de Transmisión Sexual. Además hemos diseñado las “tripas” de la herramienta de forma que si aparece un nuevo artículo científico que modifique alguno de estos datos, podemos introducirlo en el algoritmo de forma inmediata.

¿Qué información va a encontrar el usuario cuando acceda a la app?

Bueno esta es la parte fácil, Empíreo lo crearon en 2004 científicos con un firme compromiso ayudar a la sociedad y transmitir ciencia a la sociedad, nos basta con escribir sobre nuestro trabajo del día a día: viruela del mono, COVID-19 en aguas residuales, enfermedades tropicales y mosquitos modificados genéticamente, vacunas nasales o los últimos avances en la vacunación de papilomavirus a hombres en España son algunos de los temas de los que hemos hablado recientemente en nuestro blog, estas noticias están a disposición del usuario en la app y en nuestra web www.empireo.es.

En el caso de que una persona crea que sus síntomas coinciden con los de alguna de las ETS recogidas en la app, ¿qué pasos se le recomienda dar y qué tipo de datos se le facilitan?

Nuestra app es gratuita y totalmente confidencial, si usted lo desea puede hacer una consulta que se borra automáticamente al salir, pero si lo prefiere toda la información introducida en la consulta puede enviarse directamente a nuestros expertos tras loguearse, o también se puede consultar con nosotros sin necesitad de registrarse. En fin, que hemos puesto todas las facilidades posibles para intentar ayudar. Nuestra recomendación es sencilla: lo primero, usar el preservativo y ser conscientes de nuestra salud sexual, y si necesitamos ayuda, consultar con un experto, ya sean de Empíreo o con cualquiera de los grandes profesionales que tenemos en este país.

¿Hay posibilidad de hacer consultas personalizadas?

Sí claro, la app permite esta opción. Resolvemos cualquier duda que nos llega por mail o teléfono sin coste alguno y hablamos claro. Si pensamos que, por lo que el paciente nos describe, no ha existido un riesgo real de sufrir una ETS lo decimos y evitamos una prueba inútil. ¿Qué puede haber riesgo? Pues explicamos las pruebas que existen, la sensibilidad y plazo donde puede realizarse cada una de ellas y ya es el paciente quién decide si se hace o no la prueba o qué tipo de prueba. Es difícil imaginar las consultas que hemos podido recibir en Empíreo, pero lo que le aseguro es que no puede imaginarse el gustazo que da cuando un paciente en un momento complicado de su vida y su salud sexual te da las gracias por el trato recibido, indescriptible.