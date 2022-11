Mil millones de jóvenes están en riesgo de perder audición por escuchar música con cascos a volumen muy alto, según un estudio

Ya se han emitido advertencias en este sentido, e incluso existen normativas por las que los dispositivos de reproducción de audio deben tener ciertas limitaciones: escuchar música a volúmenes muy altos daña la audición. Ahora, un estudio de gran cohorte pone cifras a este problema: más de mil millones de jóvenes en todo el mundo podrían perder capacidad auditiva por esta causa.

Volúmenes muy por encima de lo recomendado

Como explican los autores del trabajo en el medio especializado BMJ Global Health, en la actualidad unos 430 millones de personas padecen pérdida de audición incapacitante, según los datos de la OMS. Los jóvenes constituyen una demografía particularmente vulnerable a esta amenaza, debido principalmente a su uso de dispositivos de escucha personal (smartphones, cascos) y a su asistencia a eventos musicales con muy alto volumen.

Algunas investigaciones previas habían indicado que los usuarios de estas tecnologías a menudo optan por volúmenes tan altos como 105 db, mientras que el volumen medio en los eventos musicales ronda los 104-112 db. Esto choca con los valores máximos recomendados, que se sitúan en los 80 db para los adultos y en los 75 db para los niños.

Para medir la prevalencia mundial de estas tendencias, estos investigadores revisaron numerosas bases de datos en búsqueda de todos los estudios al respecto que pudieran encontrar sobre el tema que emplearan sujetos de entre 12 y 34 años.

Regulaciones para prevenir

En total, reunieron datos de treinta y tres estudios, con una cohorte total de más de 19.000 participantes. En base al número de ellos que escuchaban música por encima de los volúmenes recomendados de manera regular, o que se exponían frecuentemente al impacto acústico de los eventos musicales con estas características, estimaron el número de jóvenes que podían estar en riesgo en todo el mundo.

Con todo, los autores reconocen que el trabajo tiene ciertas limitaciones, como el variado diseño de las investigaciones o la ausencia de una metodología estandarizada. Al mismo tiempo, no se tuvieron en cuenta ciertos factores demográficos o cambios recientes de regulaciones que pueden influir en el resultado.

Aún así, consideran que la evidencia tiene suficiente solidez como para enfatizar la urgencia del establecimiento de regulaciones y políticas públicas eficaces para combatir estos riesgos.

Referencias

Dillard LK, Arunda MO, Lopez-Perez L, et al. Prevalence and global estimates of unsafe listening practices in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ Global Health (2022). DOI: https://gh.bmj.com/content/7/11/e010501