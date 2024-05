La mayoría de personas sin hogar sufre trastornos de salud mental, según un nuevo estudio

En España hay en la actualidad más de 28.500 personas en situación de calle, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030. Quienes viven en estas difíciles condiciones enfrentan una serie de desafíos únicos para su salud, que inciden de manera muy especial en la esfera emocional y psicológica; de hecho, un nuevo meta-análisis realizado sobre un gran número de participantes ha encontrado que la mayoría de las personas sin hogar padece trastornos de salud mental.

Una prevalencia de hasta el 77%

Como explican los autores de este trabajo en el medio especializado de gran impacto JAMA Psychiatry, el objetivo era determinar la prevalencia de trastornos de salud mental tanto actual como a lo largo de la vida en la población en situación de calle.

Para ello, llevaron a cabo un análisis de 85 estudios previos realizados sobre el tema y que contaban en conjunto con una población de casi 50.000 participantes mayores de 18 años.

Este método arrojó que la prevalencia actual de los trastornos de salud mental en las personas sin hogar es del 67%, y a lo largo de la vida alcanza el 77%. Estas cifras son muy superiores a las observadas en la población general (entre 13 y 15% para la incidencia actual y entre 12 y 47% para la prevalencia a lo largo de toda la vida).

La vivienda asequible, una necesidad sanitaria

Notablemente, la prevalencia a lo largo de toda la vida era significativamente mayor en los hombres sin hogar que en las mujeres en esta situación (86% vs 69%). El problema más frecuente fue el trastorno de abuso de sustancias (un 44%), seguido por el trastorno de personalidad antisocial (26%), trastorno depresivo mayor (19%), trastorno bipolar (8%) y esquizofrenia (7%; por comparar, la prevalencia en la población general de la esquizofrenia se ubica alrededor del 1%).

Estos resultados, que sustentan lo encontrado por otras investigaciones previas, sólo nos informan sobre la asociación entre los dos fenómenos (la falta de vivienda y la prevalencia de los trastornos de salud mental) y no sobre la naturaleza o la dirección causal que pueda existir entre ellos. Este punto resulta complejo, y la evidencia de la que disponemos parece apuntar a que la falta de hogar y la enfermedad psiquiátrica forman un círculo vicioso, en el que los dos factores se retroalimentan mutuamente.

En cualquier caso, ponen de manifiesto la necesidad en nuestras sociedades de disponer de viviendas asequibles y de recursos de salud mental para las personas. No sólo constituyen derechos básicos para la dignidad de las personas, sino que la carencia en cualquiera de estas dos áreas representa una crisis en materia de salud y seguridad públicas.

