María Jiménez, una vida marcada por sus enfermedades: de un cáncer de mama a superar un coma

La madrugada de este jueves saltaba la noticia. La cantante, bailaora y actriz María Jiménez fallecía a los 73 años en su casa de Triana, en Sevilla, rodeada de sus seres queridos. "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", ha señalado su hijo, Alejandro Jiménez, en un comunicado emitido hoy a los medios.

Lo cierto es que la inigualable voz que daría vida a uno de los éxitos musicales más conocidos en el panorama de la música en España, 'Se acabó', reveló que desde la más tierna infancia vivió todo tipo de situaciones. "De pequeña pasé mucha hambre. Tomábamos pan duro por la noche, con achicoria sin azúcar y sin nada más. Prefería no cenar que tomarlo", recordó la artista. Ahora ha cambiado sus gustos: "Me gusta el champán más que la cerveza, que me llena el estómago de gas y me quita el hambre".

María Jiménez superó un cáncer de mamá y de garganta

A los 63 años, en febrero de 2013, María Jiménez fue diagnosticada de cáncer de mama en estado primario. Solo cuatro meses después, en junio, fue operada para extirparle un tumor y empezó un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Tras tres años de lucha, anunció que estaba totalmente curada. Sin embargo, después del cáncer de mama que superó, a la cantante le diagnosticaron otro cáncer en la garganta.

Fue la presentadora de televisión, Toñi Moreno, la persona que tuvo la oportunidad de hablar con ella. Aseguró que tenía "una grave enfermedad" y que por ese motivo había perdido tanto peso. Fue en 2017 cuando su legión de seguidores se preocupó por su estado de salud. Lo cierto es que apareció en un programa televisivo visiblemente deteriorada. Fue en ese momento cuando explicó que había tenido una caída y, como consecuencia, se había roto el peroné.

"Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla", confesó en 2020 durante una entrevista con el programa 'Viva la Vida', en Telecinco.

Una operación gastrointestinal

En mayo de 2019 fue ingresada de urgencia en el Hospital San Rafael de Cádiz para ser operada por un problema en el aparato digestivo del que se recuperó rápidamente. Sin embargo, fueron muchas las voces que afirmaban que, en realidad, se trataba de un tumor. Fue entonces cuando su hijo, fruto de su relación con el actor Pepe Sancho, se pronunció al respecto.

"A mi madre le hicieron una operación gastrointestinal motivada por una obstrucción en el intestino. Al principio pensamos que podía tener un tumor, pero se descartó desde el primer momento. Y si se ha retrasado el alta es porque esperan a que le baje la fiebre, por eso todo va algo más lento. Está grave pero estable".

Una vez recuperada, fue en 'Sábado Deluxe' cuando la artista sevillana reconoció que llegó "muerta al hospital. He resucitado y aquí estoy". Justo en este sentido, Jiménez explicó lo ocurrido: "No podía ir al baño, ya llevaba muchos días. Me quejaba y no me encontraba bien. Una noche llamé a mi hijo y le dije que viniera para ir al médico. Tenía vómitos muy malos. Me tenían que operar y me dijeron que me tenía que ir a Cádiz porque en Sevilla no había quirófano". El virus le afectó a la masa muscular y tuvo que acudir a rehabilitación, a lo que le tuvo que dedicar dos horas y media cada día.

En coma durante dos meses

Fue en una entrevista con Pablo Motos cuando el presentador le recordó que el año pasado, Jiménez había estado dos meses en coma ingresada en la UCI, pero que ya estaba recuperada: "Dos meses en coma y cuando me desperté le dije al médico que no podría coger el sueño esa noche", señaló entre risas.

Por aquel entonces realiza rehabilitación diariamente, y era visitada por su hermana Isabel y su hijo Alejandro. Además, desde ese momento vivía con una señora encargada de atenderla y ayudarla, dado que sufría dolores y, aunque consiguió mantenerse en pie, también lo tuvo que hacer en silla de ruedas.

La Fundación María Jiménez contra la violencia de género



La Fundación María Jiménez quiere ofrecer un espacio de refugio y amparo para mujeres que sufren este tipo de violencia. Los objetivos se centran en ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y al colectivo LGTBI además de becar y ayudar a nuevos talentos artísticos.

