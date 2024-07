Los tratamientos para la diabetes como el Ozempic podrían reducir el riesgo de diez cánceres, según un estudio

Los casos de diabetes tipo 2 en España podrían alcanzar los nueve millones en el año 2025, según datos de la Federación Española de Diabetes; al mismo tiempo, en torno a la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad. Estas condiciones implican un riesgo real para la salud de las personas, y sus tratamientos determinan la magnitud de otros problemas futuros.

Un estudio recientemente publicado en la revista especializada JAMA Network Open ha encontrado que algunos nuevos tratamientos para la diabetes de tipo 2, concretamente los agonistas del receptor del péptido similar al glucagon (GLP-1) como la semaglutida (el famoso Ozempic) pueden reducir de manera significativa el riesgo de padecer hasta diez tipos de cáncer asociados de manera clara con la obesidad.

La obesidad y su relación con los tumores

Hay que tener en cuenta que particularmente la obesidad se considera un factor de riesgo en multitud de enfermedades, que incluyen trece tipos diferentes de cáncer (por ejemplo, de tiroides, páncreas, colon, mama o hígado).

Esto sucede porque la obesidad altera parámetros como los niveles de inflamación (que se vuelven crónicamente elevados), la resistencia a la insulina, los niveles de insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina, los niveles de hormonas sexuales y los niveles de adipoquinas. Todos estos factores pueden promover el desarrollo y la progresión de tumores.

Por ello, los autores del estudio quisieron estudiar el modo en el que el tratamiento de la obesidad y de condiciones asociadas como la diabetes de tipo 2 afectan al riesgo que tienen las personas de desarrollar estos cánceres relacionados con estas condiciones de salud.

Menor riesgo de padecer 10 cánceres

Para ello, llevaron a cabo un análisis observacional retrospectivo, en el que tomaron historiales médicos electrónicos de 1,6 millones de pacientes en Estados Unidos de una base de datos nacional. Todos ellos tenían diabetes de tipo 2 y no tenían antecedentes de ninguno de los cánceres asociados a la obesidad al comienzo del período estudiado (entre 2005 y 2018), y además estaban en tratamiento con una de tres opciones para el manejo de la diabetes: agonistas del GLP-1 como Ozempic, insulina o metformina.

A lo largo del período estudiado, los investigadores tuvieron en cuenta la incidencia de cada uno de los trece tumores asociados a la obesidad entre los participantes. En su análisis, los investigadores encontraron que los participantes a los que se les habían recetado agonistas del GLP1 tenían un menor riesgo de diez de estos cánceres en comparación con los usuarios de insulina, incluyendo el de vejiga, el de páncreas, el de ovario, el colorrectal y el esófago. Por el contrario, esta estrategia de tratamiento no parecía reducir el riesgo de cáncer de mama o de tiroides, en comparación con la insulina.

Por el contrario, los agonistas del GLP-1 no reducían el riesgo de ninguno de los tumores con respecto a la metformina, y de hecho los usuarios de los primeros tenían más riesgo de padecer cáncer de riñón que los pacientes tratados con la segunda.

Las prometedoras nuevas opciones

Esta clase de resultados son relevantes porque permiten comparar la eficacia de diferentes estrategias en el control de la diabetes de tipo 2 a la hora de evitar posibles complicaciones graves posteriores.

Teniendo en cuenta hallazgos como este, los médicos pueden ajustar sus prescripciones, por ejemplo aconsejando los agonistas del GLP-1 o la metformina por encima de la insulina a pacientes que ya de entrada podrían tener un mayor riesgo de padecer determinados cáncer, como es el caso de aquellos que además de diabetes de tipo 2 padecen obesidad.

En cualquier caso, subrayan la importancia que está teniendo la irrupción de la familia de los agonistas del GLP-1 en el abordaje de la diabetes y la obesidad, como también los nuevos usos de la metformina que se están evaluando con resultados muy prometedores en los años recientes.

