Los trabajadores sanitarios tienen más probabilidades de suicidio que el resto de la población

Los trabajadores sanitarios son un grupo de la población especialmente vulnerable ante riesgos laborales como el estrés, algo que quedó dolorosamente patente en episodios como los vividos durante lo peor de la pandemia en España y otras zonas del mundo.

De hecho, hasta el día de hoy contamos con un gran volumen de evidencia científica que documenta unas tasas desproporcionadamente elevadas de determinados problemas de naturaleza psicológica o psiquiátrica, incluyendo un mayor riesgo de quitarse la vida.

Diversidad dentro del sector

Tal y como cita un artículo publicado en el portal de noticias sobre medicina Medscape, a pesar de que se ha observado un claro empeoramiento de esta situación desde la irrupción de la covid en nuestras vidas, ya previamente disponíamos de análisis que habían encontrado una mayor dimensión de los problemas de salud mental en este grupo profesional.

Hay que tener en cuenta que, como desarrolla el experto Perry Wilson en dicho medio, existen algunos factores que sesgan el dato. Por ejemplo, los intentos de suicidio tienen una mayor letalidad entre los profesionales sanitarios que entre otros profesionales, en parte precisamente por un mayor conocimiento sobre el propio cuerpo humano.

Sin embargo, llama la atención que, aunque muchos trabajos al respecto se han centrado casi exclusivamente en el caso de los médicos, existe otro segmento de los trabajadores sanitarios (todos los que se dedican a otras profesiones dentro del mismo ramo) que suele estar menos compensados, tener menor autonomía profesional y no ocupa la misma posición de respeto dentro de la sociedad. Y es este grupo el que podría llevarse la peor parte del problema.

Riesgos no atajados

Según una investigación publicada en la revista científica JAMA Network y desgranada por el citado portal (que se centra en el caso de Estados Unidos, por lo que sus resultados deben ser interpretados con cautela desde otros países; no obstante, informes de la OMS han encontrado que la situación es semejante a nivel mundial), en todas las subcategorías de los trabajadores sanitarios todas tienen un riesgo incrementado de morir por suicidio frente a la población general salvo dos: los trabajadores sociales y los trabajadores sanitarios conductuales, algo que podría explicarse por el mejor conocimiento que tienen del acceso a recursos que pueden marcar la diferencia en el caso de los problemas de salud mental.

En conjunto, los datos recopilados por todos estos informes ilustran un problema que es real y que tiene una gran relación con riesgos laborales que no están siendo atajados. Por ello, subrayan la importancia de la toma de medidas y la alocación de recursos para mitigar estos mismos riesgos. Especialmente, si tenemos en cuenta el papel vital que desempeña el sector sanitario y sus trabajadores en el funcionamiento de la sociedad.

Referencias

Perry Wilson. Overburdened: Healthcare Workers More Likely to Die by Suicide. Medscape (2023). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/996775 el 5 de octubre de 2023.

Mark Olfson; Candace M. Cosgrove; Melanie M. Wall et al. Suicide Risks of Health Care Workers in the US. JAMA (2023). DOI: 10.1001/jama.2023.15787

OMS. Salud ocupacional: los trabajadores de la salud (2022). Consultado online en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/occupational-health--health-workers el 05 de octubre de 2023.