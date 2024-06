Los beneficios para la salud del entrenamiento con pesas, el ejercicio con el que Kalina de Bulgaria consigue su físico

Kalina de Sajonia, hija del que fuera Zar de Bulgaria y posteriormente primer ministro del país (Simeón Borísov) ha revelado recientemente en una entrevista concedida al medio LOC el secreto de su particular forma física: "me dedico al entrenamiento con cargas de pesas y a la salud del cuerpo, soy deportista", afirmó.

Los beneficios del entrenamiento de fuerza

Y es que el entrenamiento con pesas, explica la prestigiosa Clínica Mayo (Estados Unidos) tiene una serie de efectos muy beneficiosos para nuestro organismo, que podemos aprovechar incluso sin necesidad de ser culturistas o atletas profesionales. Por ejemplo, puede ayudarnos a perder grasa, aumentar la fuerza y el tono muscular o mejorar la densidad ósea.

Precisamente, el entrenamiento de fuerza (el tipo en el que se enmarca el entrenamiento con pesas) ayuda a quemar calorías de manera más eficiente, lo que se traduce en un riesgo reducido de padecer sobrepeso u obesidad. Incluso, algunos estudios (como el publicado en 2017 en la revista especializada Medicine & Science in Sports & Exercise) han hallado que este tipo de actividad podría mejorar el control de azúcar en sangre.

Otros beneficios reconocidos del entrenamiento de pesas para nuestra salud son sus efectos positivos sobre la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones, su impacto en el estado anímico o incluso una posible acción neuroprotectora (como ilustra un trabajo de 2017 en el medio académico Frontiers in Physiology).

Precauciones para evitar lesiones

Eso sí, para garantizar que recibimos lo mejor del entrenamiento con pesas y que reducimos al máximo el riesgo de lesiones es preciso cumplir con algunas precauciones básicas.

Por ejemplo, debemos aprender una técnica correcta, ya que los fallos en este aspecto pueden llevar a problemas como esguinces, torceduras, fracturas u otras lesiones dolorosas. Lo mejor, en este sentido, es dejarnos aconsejar por un especialista en la cuestión, ya sea un fisioterapeuta o un entrenador cualificado.

Otras cuestiones importantes son el emplear un peso adecuado, adoptar una postura correcta (que minimice el impacto del ejercicio en las articulaciones) y aprender a respirar correctamente. También conviene empezar los ejercicios de manera gradual, trabajando poco a poco hasta poder levantar un peso cada vez mayor, y tomar descansos para evitar sobrecargas.

