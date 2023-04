Los adultos en áreas rurales tienen un mayor riesgo de fallo cardíaco, según un estudio

Un estudio observacional llevado a cabo en Estados Unidos (sobre población estadounidense) ha reportado que los adultos que habitan en áreas rurales tienen un riesgo un 19% mayor de desarrollar fallo cardíaco que aquellos que habitan en áreas urbanas.

Más enfermedades cardiovasculares

Según apuntan en el medio académico JAMA Cardiology, estos hallazgos son el resultado de analizar datos de 27,115 adultos recogidos como parte del Southern Community Cohort Study, en los estados de Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

Cerca de un 86% de estos participantes fueron reclutados en centros de salud comunitarios que proveen atención a poblaciones con bajo acceso a los servicios médicos.

En conjunto, aquellos que vivían en áreas rurales tenían índices de masa corporal ligeramente más altos que sus contrapartes urbanos y tasas ligeramente más elevadas de hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria e hiperlipidemia.

Un riesgo un 19% mayor

Los residentes de áreas rurales, por otra parte, tenían tasas de ictus similares a las de los habitantes de áreas urbanas y una menor incidencia de la depresión que éstos. La dieta y el ejercicio físico eran similares en las dos poblaciones; los habitantes rurales tenían menos probabilidades de ser fumadores en la actualidad y tenían más probabilidades de estar casados y tener menos educación formal.

Sin embargo, las tasas de insuficiencia o fallo cardíaco eran un 19% mayores entre los adultos de áreas rurales que entre los de áreas rurales, una relación que se mantenía después de ajustar factores como la edad, el sexo o la raza de los pacientes.

Por otro lado, cabe destacar que el riesgo de insuficiencia cardíaca era más alto en los hombres negros de comunidades rurales; este grupo tenía un 34% más de probabilidades de sufrir la enfermedad que sus contrapartes urbanos.

