Logran trasplantar dos riñones de un mismo donante a dos gemelos idénticos por primera vez en España

Un equipo de nefrólogos y cirujanos del Hospital Sant Joan de Déu y del Hospital Clínic han llevado a cabo con éxito el trasplante de dos riñones procedentes de un mismo donante a dos pacientes gemelos idénticos.

Se trata del primer trasplante de estas características que se realiza en España, de acuerdo con los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), han informado los centros hospitalarios en un comunicado este martes.

Una enfermedad congénita

Los menores nacieron con una poliquistosis renal autosómica, un trastorno hereditario que provoca el desarrollo de quistes dentro de los riñones y causa una pérdida lenta y progresiva de la función renal, por lo que se hace necesario el trasplante a largo plazo. En el caso de estos pacientes, con once años sus riñones ya presentaban un funcionamiento de tan sólo un 10%.

El equipo médico inscribió a los menores a la lista de espera de la Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt) y "gracias a la generosidad de una familia y a la organización de todo el operativo" los dos pudieron trasplantarse simultáneamente poco después.

Los hermanos han permanecido ingresados juntos en todo momento, han superado algunas complicaciones, han evolucionado de manera favorable y actualmente "solo requieren control ambulatorio".

Un dilema ético

El caso planteó un importante dilema ético, según explica el Hospital Sant Joan de Déu. "Como los padres son del mismo grupo sanguíneo, la idea inicial era que uno de los progenitores pudiera donar un riñón a uno de los niños y el otro progenitor, al otro", detallan. "Pero al realizar las pruebas de estudio para ser donantes, vimos que la madre sí podía ser donante, pero no el padre, y el resto de familiares no eran compatibles. Esta situación nos planteaba un gran dilema ético; no podíamos trasplantar solo a uno de los dos niños cuando se encontraban en una situación clínica idéntica. No había ningún criterio objetivo que nos indicara que uno requería el trasplante de manera más urgente que el otro”

Por esto, una vez descartada la donación en vida, se optó por inscribir a los niños en la lista de espera. A partir de ese momento, ambos tardaron apenas unas pocas horas en poder pasar por el quirófano para recibir los órganos que necesitaban.