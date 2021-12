Lo que más preocupa de ómicron a este virólogo alemán

Desde que comenzó la pandemia de la covid, son muchos los descubrimientos que se van haciendo para tratar de poner freno a los contagios, aunque sigue habiendo muchas incógnitas, más aún con las nuevas variantes que van apareciendo, como ómicron.

Esta nueva cepa de coronavirus ha causado una gran preocupación justo antes del comienzo de las festividades navideñas, también entre los expertos, como es el caso del virólogo alemán Christian Drosten, que ha dado su punto de vista sobre ómicron.

Mayor capacidad de transmisión , los no vacunados y los niños

Así, el virólogo ha explicado que no hay que descartar que esta nueva variante sea más grave que otras anteriores, sobre todo, en lo referente a las personas que no se han vacunado y a las que no han pasado la covid con anterioridad.

"El caso de Sudáfrica podría trasladarse a la situación alemana y temer que quienes no se han vacunado y que no han superado la enfermedad desarrollen una forma grave con el virus", indica el experto en declaraciones recogidas por Diario As.

Además, los niños son otro de los focos de atención en cuanto a esta nueva variante: "La información de lo que está sucediendo en Sudáfrica me preocupa cada vez más. Lo que se está viendo es que especialmente los niños más pequeños tienen que ir al hospital cada vez más, con enfermedades severas", añade.

Así, ante esta nueva variante, que "es significativamente más rápida de lo que estábamos acostumbrados con la variante Delta", según explica, se hace cada vez más importante la vacunación: "Cualquiera que pueda, tiene que recibir un dosis refuerzo ahora. Todas las personas no vacunadas tienen que sentarse y pensar con mucho cuidado si realmente quieren seguir así, en vista de este nuevo peligro", concluye.