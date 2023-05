"Lo mejor que puedes hacer por tus defensas es olvidarte de ellas"

"El sistema inmunitario es como una madre: te quiere tanto que ya te puedes portar fatal con ella, maltratarla, que siempre te seguirá cuidando y defendiendo". De una manera tan absolutamente reveladora es como el oncólogo y divulgador Ricardo Cubedo, investigador clínico en MD Anderson Cancer Center de Madrid explica a 20minutos la gran labor natural de nuestras defensas.

El doctor Cubedo acaba de publicar el libro 'El órgano transparente. La inteligencia de tu sistema inmunitario' (Larousse, 2023), una obra muy interesante y asequible para (casi) todos los públicos sobre el funcionamiento del sistema más complejo del organismo humano (solo comparable al cerebro).

Cubedo destierra en su libro algunos grandes mitos de la rumorología popular como esa frase tan interiorizada de "tengo las defensas bajas" (incierto) o "es bueno reforzar el sistema inmune con probióticos, bífidus…", algo completamente alejado de la verdad, y demostrado científicamente.

¿Por qué has titulado tu libro 'El órgano transparente'?Porque el sistema inmunitario es súper importante para la vida, pero no somos capaces de visualizarlo, no 'está' en ningún sitio concreto, es invisible. Si me preguntas dónde está el sistema circulatorio, te respondo que en el corazón; el urinario, en los riñones; pero el inmunitario…

Ya desde el principio lo calificas como inteligente, casi perfecto.Este sistema funciona tan bien siempre que, salvo que interpretes como enfermedades del sistema inmune las que realmente no lo son, no suele fallar casi nunca. La inmensa mayoría de los mortales pasan su vida entera sin tener ningún problema con su sistema inmunitario, al menos por lo que a fallos se refiere.

Pero eso de que no falla… ¿Entonces por qué hay enfermedades llamadas autoinmunes?Si falla alguna vez, es por exceso, no por defecto. Las denominadas enfermedades autoinmunes son otra cosa, una epidemia del mundo civilizado que debe tener alguna explicación que aún no hemos encontrado. Este problema no lo tenían nuestros abuelos, es coyuntural a la época que vivimos. Tampoco tienen este problema en el campo en Bolivia, existe en Europa y en los países más desarrollados.

Las enfermedades autoinmunes son un problema coyuntural a la época en la que vivimos en el mundo desarrollado

Pero el cáncer, ¿no es un fallo del sistema inmunitario?Lo es, sí. Ahora mismo, muchos de nosotros podemos estar teniendo un cáncer. Se estima que podemos tener uno o varios cánceres al mes que no llegarán a puerto. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario los elimina. Esa es la grandeza de este sistema. El cáncer se produce cuando uno de esos cientos que vamos a tener en nuestra vida 'se escapa'. Y ahí entra en juego la inmunoterapia, capaz de volver a activar tus propias defensas desde dentro. Se trata de un tratamiento del que estamos empezando a descubrir mil posibilidades, está en pañales aún y es apasionante.

¿Y por qué se producen esas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, en las que el sistema inmunitario en vez de defendernos nos ataca?Porque en algún momento algo está pasando en una etapa precoz de la vida, y este sistema está identificando como antígenos extraños algo que es propio. No se sabe muy bien la causa. La hipótesis más extendida es la higienista, según la cual, un exceso de limpieza y desinfección en las etapas precoces de la vida hace que el sistema inmunitario no trabaje como debería. Es lo que llamamos la microbiota, que tiene mucho que ver con la regulación del sistema inmunitario.

​

​



Dr. Ricardo Cubedo Oncólogo y divulgador científico El Dr. Ricardo Cubedo, jefe de Sarcomas y Cáncer Hereditario del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid ha presentado el primer libro en tono divulgativo sobre la historia del sistema inmunitario, 'El órgano transparente. La inteligencia de tu sistema inmunitario' (Larousse, 2023). El autor explica las complejidades del sistema inmunitario con un lenguaje cercano y accesible, con rigor, apelando al placer de aprender y con ánimo de despejar mitos e ideas falsas en torno al mundo de “las defensas”.

El oncólogo y divulgador asegura que nuestro sistema inmunitario es sofisticado, inteligente y plástico; capaz de adaptarse al entorno y a la biografía de salud de cada persona.

¿Podemos saber cómo está nuestro sistema inmunitario en una analítica?No, y además sinceramente creo que no debemos saberlo. Lo mejor que puedes hacer con tu sistema inmunitario es olvidarte de él. Funciona tan bien en modo automático que hay que dejarlo en paz. Nuestro sistema inmunitario nos ha traído hasta aquí a través de miles de años pariendo en el barro, comiendo carne corrompida y aquí estamos. ¿Nos vamos a preocupar ahora del bífidus?

El sistema inmunitario funciona tan bien en modo automático que hay que dejarlo en paz

¿Estás diciendo que los suplementos para 'reforzar' las defensas no sirven para nada?Así es, no sirven para nada, y no lo digo yo, me baso en la evidencia científica. Tu sistema inmunitario es perfecto, no necesita reforzarse de ninguna manera.

¿Por qué es tan importante el sistema inmunitario?Porque si no existiera estarías muerta el domingo que viene, así de claro.

Dices en tu libro que el sistema inmunitario aprende y mejora con el tiempo.Mis rodillas de hoy no son las de mis 15 años, son peores. Mis córneas no son las de los 20, son peores. Mi cerebro es mejor que el de los 15 años, hablo un idioma más, puedo escribir un libro, he estudiado medicina, sé conducir… Pero a partir de los 70, mi cerebro empezará a estropearse, y a los 80 más. Mi sistema inmunitario, sin embargo, va a permanecer alerta hasta (casi) el fin de mis días. Porque cada vez que se encuentra un microbio nuevo, genera memoria inmunológica y cada vez es mejor.

Cada vez que el sistema inmunitario encuentra un microbio nuevo genera memoria que te protegerá de él en el futuro

Los bulos más frecuentes que te has encontrado en tu carrera profesional, por parte de los pacientes, son…Que se pueden tener las defensas bajas, que determinados alimentos estimulan tus defensas, que necesitas un aporte externo en forma de probióticos… Está demostrado que la microbiota no tiene nada que ver con la alimentación, se enriquece en las relaciones, con el contacto, intercambiando microbios. La alimentación no tiene nada que ver porque en ella entra en juego el estómago, que forma una barrera de ácido clorhídrico que lo funde todo y es casi imposible que los microbios que tomas por la boca en un frasquito lleguen realmente al intestino.

Entiendo que estás diciendo que llenarnos de microbios, ¿es bueno?Entendemos la inmunidad como una guerra, el ejército que nos defiende. Si tú estuvieras rodeado de enemigos todo el tiempo, que quisieran destruirte, que fueran muy numerosos y poderosos, si te dieran a elegir entre enfrentamiento o pacto, elegirías pacto. Nuestra relación con los microbios es así, hemos hecho un pacto para convivir en paz con ellos. Si ese pacto fracasa puntualmente, llega la infección, pero ese es trabajo de las defensas, está todo pensado. Y sí, cuanto más rica es nuestra microbiota (microbios) mejor para el sistema inmunitario.

Nuestra relación con los microbios funciona como un pacto de no agresión