Las razones psicológicas por las que discutimos en Navidad, según los expertos de Harvard

Las fiestas navideñas ideales son momentos de reconexión con la familia, de risas y muestras de cariño. Pero, para muchas personas, la realidad no es del todo así y es casi inevitable que se produzcan discusiones e incluso peleas entre los distintos asistentes.

Si lo pensamos detenidamente, no es algo tan sorprendente. Tal y como explica la Universidad de Harvard en su portal divulgativo sobre salud Harvard Health, las Navidades pueden ser una época estresante: días de poca luz y tiempo frío, en los que nos sentimos obligados a hacer muchos desembolsos que pueden comprometer la economía doméstica. También son un momento en el que realidades como la ausencia de seres vivos o la lejanía (geográfica o emocional) con la familia se hacen especialmente patentes.

Trucos para evitar discusiones familiares

Así, detalla el terapeuta clínica Justin Gillis en el medio citado, a menudo podemos sentirnos especialmente vulnerables emocionalmente durante las vacaciones navideñas. Y este estado puede afectar a nuestro razonamiento y conductas. Por ejemplo, "podríamos mostrarnos más a la defensiva, o expresarnos en modos que resulten en conflictos", apunta.

Al mismo tiempo, es común que en las reuniones familiares navideñas se produzca un abundante consumo de alcohol, que actúa como combustible en el fuego ya que disminuye la inhibición y dificulta mantenerse calmado.

Conociendo todos estos factores, no obstante, es posible establecer una serie de estrategias que pueden ayudarnos a minimizar la probabilidad de conflicto y evitar en la medida de lo posible los daños psicológicos o emocionales que pueden derivarse de una agria discusión en la mesa familiar.

Cómo desescalar conflictos en la cena de nochebuena

De este modo, Gillis recomienda medidas como establecer un límite de tiempo (ya sea para terminar la celebración si somos nosotros los anfitriones o para abandonarla si somos huéspedes); pedirle a alguien de confianza que nos haga una señal si la conversación escala o entra en terrenos arriesgados; tomarnos descansos, en los que podamos alejarnos de la gente a lugares más tranquilos; y preparar formas de cortar conversaciones incómodas sin discutir.

Igualmente, podemos preparar de antemano algunos métodos para desescalar potenciales conflictos. Es importante que evitemos caer en potenciales cebos, como preguntas entrometidas o afirmaciones sobre política, buscando maneras de cambiar el tema.

También, el experto recomienda "aceptar que hay perspectivas que no nos gustan y que participar en un conflicto sobre un tema determinado probablemente no cambiará la opinión de ninguno de los implicados". En cualquier caso, asevera, "si alguien se enfada contigo, eso significa que realmente les importa lo que tu pienses. Recuerda eso y trata de mantener una posición y una respuesta compasivas".

Al fin y al cabo, las festividades son ocasiones que se suponen divertidas y relajadas, y no son un momento pensado para tratar y trabajar sobre temas conflictivos. Recordar esto puede ayudarnos a evitar las discusiones y, en su lugar, pasar un rato agradable con la familia.

Referencias

Heidi Godman. Holiday arguments brewing? Here's how to defuse them. Harvard Health. Consultado online en https://www.health.harvard.edu/blog/holiday-arguments-brewing-heres-how-to-defuse-them-202212142866 el 27 de noviembre de 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.