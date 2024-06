Las claves de la polémica de Marcos Llorente: la radiación solar sí causa melanoma y los campos electromagnéticos no son dañinos

Desde hace unos días, el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente se ve envuelto en una polémica por un tuit defendiendo la exposición al sol sin protección. El asunto, incluso, ha motivado la intervención del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que pidió responsabilidad a personas como el futbolista que pueden tener un gran altavoz público.

En este tiempo, Llorente ha llegado a verter afirmaciones como que "si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", que "el sol no es culpable de las enfermedades" o que recibir la "radiación de los campos electromagnéticos artificiales [...] a todas horas" es dañino para el ser humano.

El sol sí causa cáncer de piel

Lo primero que hay que aclarar es que existe consenso científico en que la radiación ultravioleta del sol (y otras fuentes como las camas de bronceado) sí que es causa directa del cáncer de piel.

Como explica la Organización Mundial de la Salud, cantidades muy pequeñas de radiación ultravioleta son necesarias para producir vitamina D, pero una exposición excesiva (y esto incluye 'tomar el sol' sin protección) tiene efectos negativos para la piel y los labios que con el tiempo pueden derivar en varios tipos de tumor. Concretamente, los efectos agudos (por una exposición excesiva puntual) son:

Daños en el ADN.

Quemaduras solares.

Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas.

Inmunodepresión, factor de riesgo de cáncer y de reactivación de ciertos virus (como el herpes labial).

Y los efectos crónicos (por exposición excesiva recurrente):

Melanoma cutáneo, un tumor maligno y potencialmente mortal.

Carcinoma epidermoide (o de células escamosas), otro tipo de tumor maligno.

Carcinoma basocelular, un cáncer de piel de crecimiento lento más común en personas mayores.

Envejecimiento prematuro de la piel.

Sólo en 2020, se calcula que la radiación solar provocó cerca de 1,2 millones de nuevos casos de cáncer de piel distinto del melanoma y 325.000 casos de melanoma cutáneo en todo el mundo, así como 64.000 y 57.000 muertes prematuras por cáncer de piel distinto del melanoma y por melanoma respectivamente.

También, Javier Padilla insistió en que "En España no estamos hablando de unos pocos casos, estamos hablando de 8.000 casos de melanoma cada año y de mil muertes cada año a causa de este tumor".

Teniendo todo ello en cuenta, el uso de protección solar y evitar exposiciones imprudentes y excesivas son las mejores herramientas preventivas, por lo que siempre deberíamos usar crema solar cuando sepamos que vamos a exponer nuestra piel de manera importante a los rayos del sol.

Efectos negativos para los ojos

La exposición directa a la luz solar no sólo es peligrosa para la piel, sino que también puede dañar nuestros ojos. Algunos de los efectos agudos que puede provocar son fotoqueratitis (inflamación de la córnea) y fotoconjuntivitis (inflamación de la conjuntiva), en ambos casos problemas reversibles que no suelen causar daños a largo plazo, pero que resultan dolorosos y pueden requerir intervención médica. Se previenen empleando gafas solares.

Por su parte, los efectos crónicos en los ojos de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta incluyen las cataratas, el pterigión (crecimiento de una carnosidad que llega a cubrir parte de la córnea) y la aparición de cáncer dentro y alrededor del ojo.

Los campos electromagnéticos no son dañinos

Respecto a la afirmación de Llorente sobre los supuestos peligros de la exposición a campos electromagnéticos artificiales, hay que decir que no existe ninguna evidencia científica seria que documente tales efectos negativos, como lo reflejan la Organización Mundial de la Salud o el Comité de Expertos de la Unión Europea.

Por ejemplo, una revisión de la literatura médica al respecto llevada a cabo en el año 2019 y publicada en Environmental Health encontró que aquellas investigaciones que sí sugerían un vínculo entre la exposición a dispositivos electrónicos y sintomatología tenían errores metodológicos importantes, como no cribar a los participantes para otras condiciones que sí podían causar los síntomas que presentaban.

Adicionalmente, un experimento de 2018 reportado en el medio académico de alto impacto Frontiers expuso a pacientes autodiagnosticados con electrohipersensibilidad a campos magnéticos y a señales falsas, diciéndoles en algunos casos que estaban expuestos y en otros que no. Estas personas reportaban más síntomas cuando pensaban que sí lo estaban, al margen de cuál fuera la realidad, por lo que los autores concluyeron que no eran capaces de sentir realmente los campos electromagnéticos.

