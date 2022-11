La técnica de meditación que cambió la vida de Hugh Jackman

Recientemente, el actor australiano Hugh Jackman comentó en sendas entrevistas con el medio Huffington Post y en el programa de Oprah Winfrey el papel que ha jugado en su vida personal y profesional una cierta técnica de meditación.

"La meditación ha cambiado mi vida [...]", señaló el hombre detrás del personaje de Lobezno. "Nada me ha abierto los ojos como la meditación. Me hace estar en calma y feliz, me da algo de paz y quietud en lo que normalmente es una vida muy caótica".

"Puedo desapegarme de todo"

En una de estas entrevistas, la estrella explicaba sus rutinas de entrenamiento y dieta habituales, y reflexionaba sobre las potenciales consecuencias negativas de algunas de ellas para su salud. Por ejemplo, afirmaba que incluían comerse un filete de ternera diario, algo poco recomendado (el consumo excesivo de carne roja se relaciona de manera clara con un aumento en el riesgo de padecer cáncer de colon).

Por el contrario, se mostraba más satisfecho con el rol que la meditación juega en estas rutinas desde hace, señaló, más de 20 años: "Practico varias ramas de meditación, pero no es algo religioso".

"En la meditación, puedo desapegarme de todo. No soy Hugh Jackman, no soy un padre, no soy un marido. Sólo me sumerjo en la fuente poderosa que lo crea todo. Me doy un pequeño baño en ella".

Meditación trascendental

Concretamente, Jackman se refirió a una técnica de meditación conocida como meditación trascendental. Se trata de un método moderno (con raíces, aunque diferenciado, en tradiciones indias y asiáticas más antiguas), nacido en la década de los cincuenta en India y popularizado en occidente durante los años 60, de la mano del movimiento New Age.

Se realiza sentado (normalmente en posición de loto, con las piernas cruzadas y la espalda recta), con los ojos cerrados, y se basa en la repetición de un mantra (una palabra, sonido o frase) que se usa como anclaje de la concentración. Esto significa que el practicante debería tratar de concentrarse exclusivamente en el mantra.

Aunque el consenso científico afirma que la meditación (trascendental o de otro tipo) no debe usarse como un único tratamiento para ninguna condición y que es muy importante que no sustituya la atención médica convencional, se ha demostrado que su práctica habitual tiene efectos positivos en muchas enfermedades y en personas sanas relacionados especialmente con la reducción del estrés.