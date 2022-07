La mayoría de los casos de apendicitis podrían tratarse con antibióticos

La apendicitis es una de esas condiciones clínicas que normalmente suele significar un billete directo al quirófano. Y, sin embargo, quizás no tendría porqué ser así.

Hospitalizaciones de menos de 24 horas

Un ensayo clínico cuyos resultados se han publicado en el medio especializado JAMA Network Open y que ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California - Los Ángeles (Estados Unidos) ha encontrado que un número muy importante de pacientes con apendicitis podría ser tratado con antibióticos de manera segura, evitando cirugías y hospitalizaciones innecesarias.

Más concretamente, de 726 pacientes seleccionados para el tratamiento con antibióticos, el 46% pudo ser dado de alta dentro de las 24 horas siguientes al tratamiento y un 53% tras ese plazo; menos de un 1% sufrió efectos adversos serios en la semana posterior al alta médica, y no hubo un número mayor de ellos que necesitaran procedimientos quirúrgicos posteriores respecto a quienes eran tratados quirúrgicamente en primer lugar.

Precisamente por esto, tras la realización del ensayo clínico el Colegio Americano de Cirujanos opinó que la experiencia proporcionaba evidencia de alta calidad que indicaba que la mayoría de pacientes era susceptible de ser tratada exitosamente tan sólo con antibióticos.

Menos coste sanitario, mayor satisfacción

Esta estrategia minimizó los costes sanitarios, permitió que los pacientes perdieran menos días de trabajo y mejoró su satisfacción respecto a la apendectomía (la operación mediante la que se extirpa el apéndice), por lo que los autores del trabajo estiman que debe ser sopesada como opción en el proceso de toma de decisiones entre médico y paciente.

Por ello, creen que es posible que en los años futuros veamos un claro aumento de pacientes de apendicitis que, en lugar de pasar directamente al quirófano, sean tratados con fármacos incluso sin requerir hospitalización, lo que supondría un importante cambio en nuestra manera actual de abordar la enfermedad, un ahorro de recursos y una experiencia menos invasiva para el paciente.

