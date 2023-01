La exposición a la salmonella se asocia con cánceres de colon más tempranos y letales

El cáncer de colon es uno de los más comunes en nuestro país y uno de los que más fallecimientos causa. Como sucede con todos los tipos de cáncer, en su desarrollo intervienen factores muy variados, y comprenderlos en profundidad puede ofrecer las claves para salvar muchas vidas.

Crecimiento tumoral acelerado

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio Cell Reports Medicine ha relacionado la exposición a las bacterias del género Salmonella con el riesgo de padecer cáncer de colon. No sólo eso, sino que la bacteria parece favorecer que los tumores aparezcan más rápido y se desarrollen más rápido, lo que incrementa la mortalidad.

Para llegar a este hallazgo, los autores del trabajo estudiaron muestras de tejido de cáncer de colon con presencia de salmonela obtenidas de pacientes humanos y modelos animales con cáncer de colon, a los que posteriormente expusieron a la bacteria aislada de las muestras humanas.

De esta manera, observaron un crecimiento tumoral acelerado y tumores aumentados con respecto a los controles que no habían sido expuestos a la bacteria. Al mismo tiempo, observaron que la salmonela se desplazaba a los tumores.

Efecto crónico

En base a estas observaciones, los investigadores creen que la salmonela, que en las infecciones 'secuestra' algunas vías de señalización del huésped, podría causar transformaciones oncogénicas por medio de esta manipulación molecular.

Esto parece verse sostenido por el hecho de la combinación de células cancerosas y pre cancerosas con la bacteria en modelos in vitro aumentaba la transformación oncogénica respecto a controles no infectados.

Estos experimentos, en definitiva, muestran que la salmonela- genera un efecto crónico de aceleración tumoral; una evidencia que, en opinión de los autores, apunta a la necesidad de investigar más de cerca los mecanismos infecciosos de la bacteria para entender el papel que juega en las enfermedades intestinales crónicas.

Referencias

Daphne M. van Elsland, Janneke W. Duijster, Jilei Zhang, Virginie Stévenin, Yongguo Zhang, Lang Zha, Yinglin Xia, Eelco Franz, Jun Sun, Lapo Mughini-Gras, Jacques Neefjes. Repetitive non-typhoidal salmonella exposure is an environmental risk factor for colon cancer and tumor growth. Cell Reports Medicine (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100852