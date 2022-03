La detección precoz del cáncer de colon consigue la supervivencia del paciente en el 90% de los casos

El cáncer es un grupo de enfermedades muy variadas con características muy diferentes. Y es normal que en muchos casos se queden en nuestra cabeza algunas de las ideas más dramáticas y severas, un motivo por el que no es raro que las personas piensen en el cáncer como una enfermedad siempre incurable y casi siempre letal; no obstante, este no es necesariamente el caso de todos los tumores que existen y además depende mucho de las precauciones que se tomen.

La importancia de participar en los programas de cribado

Por ello, en el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) recuerda que la prevención y la detección precoces del cáncer colorrectal pueden lograr la supervivencia en el 90% de los casos.

Este dato es especialmente significativo si tenemos en cuenta que se trata del tumor más diagnosticado en nuestro país: en 2021, la incidencia se estimó en 43.581 nuevos casos, lo que constituye un 10% del total de los cánceres diagnosticados, y siendo el segundo en frecuencia en mujeres y hombres tras los cánceres de mama y próstata, respectivamente.

Por ello, desde la organización recomiendan participar en el programa de cribado de cada Comunidad Autónoma si se tienen más de 50 años y mantener unos hábitos dietéticos y un estilo de vida saludables (seguir una dieta baja en grasas y rica en verdura, fruta, calcio y vitamina D; reducir las carnes rojas; no fumar; hacer ejercicio frecuentemente; moderar la ingesta de alcohol) como medidas cruciales para prevenir este tipo de cáncer y sus peores desenlaces.

"Se recomienda prestar atención al colon para saber detectar si hay un cambio en el ritmo intestinal, cambios de peso o sangre en heces, e incorporar su cuidado a nuestra rutina de salud siguiendo las recomendaciones de los expertos, tal y como hacemos con la prevención de otros cánceres", ha dicho la experta de la FEAD, Cristina Carretero Ribón.

Las principales pruebas de cribado son la detección de sangre oculta en heces y la colonoscopia. Esta segunda se realiza solo en caso de dar positiva la prueba de detección de sangre oculta en heces. Se trata de la medida más efectiva para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon tanto por coste, como por eficacia y por la calidad de vida que proporciona a los pacientes.