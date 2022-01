La enfermedad posterior que la covid puede desencadenar en jóvenes sanos

La infección por el SARS-CoV-2 se asocia con un aumento en el riesgo de diabetes en los jóvenes, algo que no sucede con otras infecciones respiratorias agudas, según se desprende de datos publicados por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) estadounidense recogidos por el medio Medscape.

En virtud de estos datos, el organismo recomienda a los facultativos realizar un seguimiento de los pacientes menores de 18 años en los meses siguientes a una infección por covid, prestando atención a la aparición de diabetes.

Cifras significativas



Estas conclusiones son consistentes con los obtenidos por otros estudios independientes realizados en adultos; en consecuencia, el CDC subraya la importancia de la prevención en todos los grupos de edad, con especial énfasis en la vacunación.

Así, la evidencia en este sentido es tan importante que ha llevado a la creación a de un registro a nivel global a fin de recoger datos sobre pacientes que padezcan diabetes relacionada con la covid, llamado Registro CoviDiab.

Sea como sea, lo cierto es que según el registro que se analice, los jóvenes que habían pasado por la covid tenían entre un 31% y un 166% más de posibilidades de recibir un diagnóstico de diabetes que aquellos que no habían pasado la enfermedad pandémica.

De la misma manera, una de las principales complicaciones derivadas de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética, era casi entre un 20 y un 35% más probable en quienes habían sido infectados por el SARS-CoV-2.

Mecanismos desconocidos

El mecanismo detrás de esta relación no está claro. Por una parte, se baraja que el virus pueda atacar las células del páncreas que expresan receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2; otra posible hipótesis es que la diabetes pueda ser un resultado de hiperglicemia por estrés como consecuencia de la tormenta de citoquinas.

También, se ha hipotetizado que este aumento en el riesgo de sufrir diabetes podría deberse a que la infección provoque que la pre-diabetes, una condición que está presente en aproximadamente uno de cada cinco adolescentes en Estados Unidos, evolucione hacia una diabetes.

No obstante, estos trabajos aún tienen algunas limitaciones. por ejemplo, no es posible por ahora distinguir si la diabetes relacionada con la covid es de tipo 1 o 2, ya que esta información no se encuentra recogida en la base de datos. Por otra parte, aún no está claro si esta consecuencia de la infección es permanente o transitoria.