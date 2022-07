La bacteria causante de la enfermedad periodontal podría aumentar el riesgo de alzhéimer

La enfermedad periodontal, que afecta a las encías, puede parecer un problema leve de poca trascendencia. Sin embargo, algunas investigaciones la han relacionado con padecimientos muy graves como son la diabetes, la enfermedad renal o las enfermedades cardiovasculares. Incluso, hay quien ha llegado a detectar un vínculo con la demencia.

Una bacteria en las encías

Ahora, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Tufts (Estados Unidos) y publicado en el medio científico Frontiers in Aging Neuroscience ha profundizado en la naturaleza de esta relación, y los autores creen que sus hallazgos podrían ayudar a encontrar formas de retrasar la evolución de ambas enfermedades.

En primer lugar, debemos entender en qué consiste exactamente la enfermedad periodontal. En cada momento, nuestra boca está llena de bacterias y partículas de comida; si no nos cepillamos de forma regular los dientes, ambos elementos terminan por formar una capa pegajosa en la superficie de los dientes llamada placa. La placa irrita las encías si no se limpia, provocando una forma temprana de enfermedad periodontal conocida como gingivitis.

Esta capa termina por endurecerse, lo que conduce al siguiente estadio de la enfermedad: la periodontitis, una infección más grave de las encías y los dientes. Con el tiempo y sin tratamiento, la periodontitis lleva a la caída de los dientes.

En los países desarrollados, la enfermedad periodontal puede afectar a la mayoría de adultos mayores de 65 años, teniendo porcentajes ya muy altos entre los mayores de 30. Además, existen factores como el consumo de tabaco que aumentan el riesgo de padecer este problema.

Respuestas inflamatorias

Entre las bacterias que habitan en nuestra boca, hay una que es la protagonista de la enfermedad periodontal: F. nucleatum. Algunas investigaciones previas también han encontrado relación entre este patógeno y los cánceres de colon y oral. Pues bien, según concluyen los autores del presente trabajo, también puede exacerbar los síntomas del alzhéimer y otras formas de demencia.

Para demostrar esto, expusieron algunos cultivos de células humanas a la presencia de F. nucleatum. De este modo, comprobaron que la bacteria inducía algunos crecimientos anormales en las células microgliales, un tipo de célula inmune del sistema nervioso que provoca respuestas inflamatorias. Este efecto se replicó en modelos animales (ratones, en este caso), en los que también se observaron aumentos en el deterioro cognitivo respecto a los controles.

Gracias a ello, han hipotetizado que la presencia de F. nucleatum actúa de dos maneras sobre el sistema nervioso: por una parte, provocando una respuesta inflamatoria crónica y, por otro, infectando determinadas partes del sistema nervioso.

Por ello, creen que estos hallazgos no sólo aportan evidencia a nuestro corpus de conocimiento sobre la demencia y sobre la enfermedad periodontal, sino que además podrían abrir la puerta a nuevas estrategias para ralentizar el impacto del alzhéimer, empleando como diana del tratamiento la enfermedad periodontal.

Referencias

