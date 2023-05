Jacek Olczak, consejero delegado de Philip Morris: "Los cigarrillos deben estar en los museos"

Jacek Olczak, consejero delegado de Philip Morris International (PMI), pronunció el pasado 23 de mayo un discurso en el UnHerd Club de Londres, en el que pidió a los gobiernos de todo el mundo que aceleren el fin de los cigarrillos. En sus declaraciones, Olzack indicó que "los cigarrillos deben estar en los museos", pero que las políticas actuales para reducir la prevalencia del hábito de fumar no están funcionando lo suficientemente rápido y pueden estar prolongando el hábito de fumar.

Igualmente, el CEO de la tabacalera afirmó que asumiendo que los productos sin humo son solo un 80% menos peligrosos que los cigarrillos. Así, si las personas que fuman actualmente se pasaran por completo a ellas, existe la posibilidad de una reducción de 10 veces en las muertes atribuibles al tabaquismo. A su vez, señaló de absurda la situación de que en algunos países estén prohibidos los productos sin humo, mientras que los cigarrillos pueden seguir vendiéndose.

A esto añade que "es hora de probar otra cosa. Probar un enfoque más integrador e innovador, que ha demostrado su eficacia en varios países del mundo y que tiene el potencial de acelerar significativamente el fin del consumo de cigarrillos".

Jacek Olczak, CEO de Philip Morris Philip Morris Internacional

Una alternativa al tabaquismo

En su discurso, Olczak destacó que "las personas que nunca han consumido tabaco o nicotina, especialmente los menores, no deberían utilizar estos productos. Y no hay duda de que dejar de fumar por completo, o mejor aún, no empezar nunca, es la mejor opción".

Igualmente, ve en los productos sin humo la alternativa a que los fumadores tengan mejores opciones que seguir con el tabaquismo. "Gracias a estas opciones, podemos empezar a imaginar un descenso acelerado del hábito de fumar y de las enfermedades asociadas... y no por poco, por mucho", concluye.

"Esto es lo curioso: estoy sacando a Philip Morris International de los cigarrillos, pero cuanto más rápido voy, más gente me grita. Nuestra misión es clara: reducir el hábito de fumar sustituyendo los cigarrillos por alternativas menos nocivas. Los cigarrillos deben estar en los museos".

