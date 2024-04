Investigadores españoles descubren dos compuestos para perder peso similares al Ozempic pero sin efectos secundarios

Un grupo de investigadores españoles ha encontrado una fórmula de origen natural que, según afirman, puede tener efectos adelgazantes similares a los del medicamento Ozempic, pero sin producir efectos secundarios significativos.

Estos compuestos, que serán anunciados en el Congreso Europeo de Obesidad (ECO 2024) a celebrar en Venecia entre el 12 y el 15 de mayo. Lo que sí han adelantado es que las sustancias en cuestión actúan como agonistas del GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), que es el mismo mecanismo de acción de fármacos como la semaglutida (Ozempic) o la liraglutida.

Que son los agonistas del GLP-1

El péptido similar al glucagón tipo 1 es una hormona que el cuerpo produce de manera natural y que cumple funciones, entre otros procesos, en la regulación del apetito o en el tránsito de los contenidos del estómago. Por eso, las sustancias que se unen a los mismos receptores que ella en las células, como es el caso de la semaglutida, la liraglutida o la tirzepatida, logran reducir el hambre y aumentar la sensación de saciedad en los pacientes, lo que muchas veces puede traducirse en pérdidas significativas de peso corporal.

Sin embargo, y tal y como ha explicado en un comunicado de prensa recogido en el medio EurekAlert! la investigadora y autora del estudio Elena Murcia, del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de alto rendimiento (BIO-HPC) y la unidad de investigación en trastornos alimentarios de la Universidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), existe una necesidad de alternativas.

"Aunque se ha demostrado la efectividad de los agonistas del GLP-1 actuales, existen ciertos efectos secundarios asociados con su uso: problemas gastrointestinales como las nauseas, vómitos, y problemas de salud mental como ansiedad o irritabilidad. Datos recientes también han confirmado que cuando los pacientes detienen el tratamiento también pueden volver a ganar el peso perdido", comentó.

Posibles alternativas sintéticas

"Adicionalmente, la mayoría de agonistas del GLP-1 son péptidos: cadenas cortas de aminoácidos que pueden ser degradados por enzimas del estómago. Por eso, en la mayoría de los casos deben ser inyectados en lugar de administrarse oralmente", añadió.

Actualmente, existen investigaciones que han encontrado dos compuestos que no son péptidos y que podrían actuar como agonistas del GLP-1, con lo que podrían cumplir con el propósito de esta clase de fármacos: el TTOAD2 y el orforglipron. En este caso, los autores de esta investigación buscaban alternativas de origen natural.

Para ello, emplearon técnicas de Inteligencia Artificial (IA) de alto rendimiento para identificar compuestos naturales que no fuesen péptidos y que activasen el receptor del GLP-1.

Dos compuestos de plantas comunes

Así, se usó un cribado virtual para identificar compuestos con estas características entre un conjunto de más de 10.000. Posteriormente, otros métodos basados en la IA se emplearon para comprobar hasta que punto las uniones con el receptor del GLP-1 se parecían a las que se dan naturalmente entre la hormona y el receptor. Aquellos 100 compuestos que se unían de manera más similar se seleccionaron para un análisis visual final.

Finalmente, los investigadores recopilaron una lista más corta de 65 compuestos, de entre los cuales dos interactuaban con el receptor de una manera muy similar a como lo hacen el TTOAD2 y el orforglipron. Ambos se derivan de plantas muy comunes, cuyos extractos ya se habían relacionado en la literatura médica con efectos beneficiosos sobre el metabolismo de las personas. El resto de detalles sobre los mismos se mantendrán en secreto hasta que los autores del experimento registren la patente.

Píldoras para perder peso

Estos autores esperan que los dos compuestos puedan prepararse en forma de comprimidos, y están llevando a cabo actualmente diversas pruebas de laboratorio sobre los mismos.

Murcia recuerda que este estudio se ha llevado a cabo mediante modelos informáticos, por lo que los resultados deberán confirmarse in vitro y después mediante estudios clínicos para que estos compuestos naturales puedan convertirse en opciones terapéuticas para el abordaje de la obesidad.

Referencias

European Association for the Sudy of Obesity. Two plant extracts with potential as GLP-1 agonist weight loss pills are identified by AI-based analysis. EurekAlert! (2024). Consultado online en https://www.eurekalert.org/news-releases/1038929 el 4 de abril de 2024.