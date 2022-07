Inventan un método para detectar enfermedades... a partir de las lágrimas

Si eres de los que no pueden evitar soltar alguna lágrima ante la perspectiva de ir al médico, puede que pronto esa aprensión te resulte útil. Y es que parece ser que el análisis de las lágrimas podría convertirse pronto en una prueba diagnóstica capaz de revelar múltiples dolencias.

Un test sensible a partir de una muestra mínima

Así lo explica un grupo de científicos adscritos a la American Chemical Society en el boletín científico de la entidad, en un artículo en el que detallan los pormenores de un sistema de nanomembranas capaz de cosechar y purificar unas pequeñas partículas, llamadas exosomas, de una muestra de lágrimas humanas. El análisis posterior de esos exosomas podría revelar la presencia de numerosos biomarcadores de diversas condiciones clínicas.

El método pretende mejorar, especialmente, la detección temprana de enfermedades; estadios en los que el diagnóstico a partir de los síntomas es difícil o imposible y en el que los análisis de muestras biológicas son lentos y requieren la extracción de un volumen considerable.

Sencillamente, consiste en la filtración de la muestra de lágrimas, de bajo volumen, a través de varias nanomembranas con un flujo de presión oscilante. Así, se logra separar proteínas procedentes de los exosomas, que después pueden ser señalizadas con marcadores fluorescentes y transferidas a otros instrumentos para análisis ulterior.

El sistema, llamado iTEARS, también permite la separación y el análisis de ácidos nucleicos a partir de la misma muestra de lágrimas.

Para probar la eficacia del test, los investigadores compararon controles sanos con personas con diferentes tipos de enfermedad del ojo seco, mediante el análisis proteómico de las proteínas extraídas de la muestra. De esta forma, lograron diferenciar claramente entre los controles sanos y los pacientes con las enfermedades. De la misma manera, el análisis de el micro ARN permitió separar a quienes padecían retinopatía diabética de los que no, lo que podría permitir realizar seguimientos incluso de la progresión de la enfermedad.

Referencias

Liang Hu, Ting Zhang, Huixiang Ma, Youjin Pan, Siyao Wang, Xiaoling Liu, Xiaodan Dai, Yuyang Zheng, Luke P. Lee, and Fei Liu. Discovering the Secret of Diseases by Incorporated Tear Exosomes Analysis via Rapid-Isolation System: iTEARS. ACS Nano (2022) DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c02531. Consultado online el 22 de julio de 2022 en https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.2c02531