Síntomas de la intoxicación solar: las señales de que hemos tomado demasiado el sol, según la Universidad de Harvard

Con la llegada del verano y las vacaciones, estamos más expuestos al sol y por tanto a los riesgos que puede entrañar para nuestra salud. En los casos más severos, como el de la 'intoxicación solar', puede haber incluso complicaciones, por lo que es fundamental aumentar las precauciones y protegernos todo lo posible.

Qué es la intoxicación solar

Como explica la asistente médica Jennifer Fisher en el portal de divulgación sobre salud de la Universidad de Harvard, la intoxicación solar viene a ser una quemadura solar severa, en la que aparecen síntomas más graves que los típicos en otras lesiones de este tipo.

La intoxicación solar puede producirse en personas con toda clase de piel, y es más probable tras exposición prolongada sin protección o incluso con protección inadecuada. De hecho, podría aparecer aún más fácilmente en personas sujetas a determinados factores de riesgo, como ciertas patologías que nos hacen más sensibles a la luz solar o al tomar determinadas medicaciones.

En sentido amplio, las quemaduras solares aparecen tras una exposición excesiva a la radiación ultravioleta, ya sea del sol o de fuentes artificiales como las camas de bronceado. Cuando son suaves a moderadas, sus síntomas incluyen enrojecimiento, dolor, y sensación de calor al tacto.

Cuáles son sus síntomas

Por el contrario, en casos severos (como el de la intoxicación solar) pueden aparecer signos como dolor severo, ampollas, hinchazón o incluso fiebre. En estos casos, se trata de quemaduras de segundo grado y pueden tener complicaciones como:

Deshidratación, por la pérdida de fluidos y electrolitos.

​Infecciones de la piel.

Cefaleas, náuseas y vómitos.

Fiebre o escalofríos.

Daños en la piel que se mantienen tras la quemadura.

Como vemos, muchos de estos síntomas son comunes al golpe de calor o insolación, con el que la intoxicación solar está estrechamente relacionada; la diferencia radica en que en el caso de la insolación el cuadro no tiene porqué aparecer ligado directamente a la exposición directa al sol y a quemaduras severas, sino más bien a un aumento grave de la temperatura corporal por un ambiente demasiado caluroso.

La experta de Harvard recomienda acudir al médico cuando los síntomas incluyan piel supurante y de color rojo vivo, fiebre, dolor severo, sensación de frío extremo, cefaleas y náuseas o vómitos. En estos casos, puede ser necesario un abordaje que incluya medicación para el dolor, antibióticos, administración de líquidos o incluso internamiento en una unidad de heridos o quemados.

Cómo protegernos frente a la intoxicación solar

Hay que tener en cuenta que algunos grupos de personas pueden ser especialmente vulnerables ante las quemaduras solares de diversa gravedad. Este es el caso, por ejemplo, de los bebés y los niños; las personas con problemas cutáneos o quienes toman medicaciones como antibióticos, fármacos para la tensión arterial, analgésicos o la hierba de San Juan. Todas ellas deberían extremar las precauciones en épocas de calor y sol intenso.

Para protegernos frente a las intoxicación solar, se recomienda usar ropa que nos cubra los máximo posible (especialmente aquella con factor de protección ultravioleta), tratar de mantenernos a la sombra cuando nos aventuremos al exterior, usar crema solar de amplio espectro y de factor de protección (SPF) 30 o superior al menos 15 minutos antes de salir al exterior y reaplicar cada dos horas o menos; usar gafas de sol y bálsamo protector de labios; mantenernos en interiores en las horas de más sol (entre las diez de la mañana y las dos de la tarde) y evitar el uso de camas de bronceado.

