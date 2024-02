La Inteligencia Artificial acaba con la prueba y error en tratamientos antidepresivos

La Inteligencia Artificial (IA) promete revolucionar el campo de la salud. Las últimas innovaciones tecnológicas cada vez se focalizan en el sector de la medicina mediante ensayos prometedores, al igual que nacen otros que parecen sacados de la ficción. Ejemplo de este último es el chip cerebral que ha plantado en un humano Elon Musk. Sin embargo, en lo que respecta en la ayuda a los sanitarios, la IA ha demostrado ya ser un gran apoyo para valorar síntomas o descubrir nuevas líneas de estudios. Volcándose en el conocimiento de esta tecnología han hallado la forma de predecir si los antidepresivos funcionarán o no en los pacientes.

La investigación liderada por los investigadores de Ámsterdam UMC y Radboudumc solo necesitó un tiempo de 8 días para predecir un tratamiento erróneo de estos fármacos en pacientes con depresión avanzada. "Esta es una noticia importante para los pacientes. Normalmente, se necesitan de 6 a 8 semanas antes de saber si un antidepresivo funcionará", ha relatado Liesbeth Reneman, profesora de Neurorradiología en la UMC de Ámsterdam. Y, ¿cómo se ha hecho posible esto?

Así predice la IA si el tratamiento es efectivo

El estudio ha contado con pacientes con depresión mayor, de los que se ha tomado un escáner cerebral y una recopilación de información clínica de 229 pacientes. Tanto la imagen diagnóstica como el expediente ha sido ingresado en el algoritmo de la inteligencia artificial. Para complementar, los investigadores pusieron el foco en el fármaco más común en episodios depresivos como es la sertralina (la primera opción de tratamiento en Estados Unidos). El objetivo, por tanto, era predecir su efectividad como medicamento y descubrieron así que solo funcionaría en un tercio de los pacientes.

"El algoritmo sugirió que el medicamento ayudaría a aquellos que tuvieran mucho flujo sanguíneo en la corteza cingulada anterior, el área del cerebro involucrada en la regulación de las emociones. Y en la segunda medición, una semana después del inicio, resultó ser la gravedad de sus síntomas", ha afirmado la psiquiatra de Radboudumc, Eric Ruhé.

La fluoxetina, más conocido por su nombre comercial, Prozac, es otro de los antidepresivos más usados en el mundo. Wikimedia Commons

Con este descubrimiento, los profesionales ha encontrado el método de no alargar los tratamientos antidepresivos de forma errónea. Por lo normal, el periodo de adaptación a este tipo de fármacos se alarga hasta los seis meses en la práctica. La Inteligencia Artificial ha permitido en este estudio ahorrarse ese tiempo de posibles efectos secundarios en pacientes y afinar así el tratamiento necesario y adaptado.

No obstante, la investigación ha dado con casos de no mejora en pacientes, por lo que continuará mejorando el algoritmo y añadiendo más información adicional. Los investigadores lo siguen tomando como una "necesidad urgente" a la que encontrar la solución.

Sertralina: el fármaco más común y sus efectos secundarios

La sertralina es uno de los fármacos antidepresivos más comunes. Su función es la estimulación de la transmisión nerviosa, por lo que sirve de ayuda para tratar la depresión, pero también otros trastornos como la ansiedad, las fobias o el estrés postraumático. Este tipo de fármacos, en su mayoría, producen efectos secundarios en el organismo. Por ello, predecir si funcionará de manera efectiva es el deseo de la comunidad médica. Algunos síntomas que experimentan los pacientes son:

Náuseas, mareos o vómitos.

Diarrea o estreñimiento.

Dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido.

Sudoración excesiva.

Sensación de boca seca.

Acidez estomacal.

Dolor de cabeza.

Nerviosismo.

Pérdida de apetito o cambios drásticos en el peso.

Problemas sexuales en hombres, como reducción del apetito sexual, incapacidad para alcanzar o mantener una erección, o retraso o ausencia de eyaculación.

Problemas sexuales en mujeres, con disminución del deseo sexual, o incapacidad o retraso del orgasmo.

Cansancio excesivo.

Referencias

Artificial intelligence helps predict whether antidepressants will work in patients. (2024, 7 febrero). https://www.amsterdamumc.org/en/spotlight/artificial-intelligence-helps-predict-whether-antidepressants-will-work-in-patients.htm

Sertralina: MedlinePlus Medicinas. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a697048-es.html

