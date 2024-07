Identifican una posible nueva diana terapéutica para tratar el alzhéimer

El alzhéimer afecta ya a cerca de un millón de personas sólo en España. Por desgracia, hasta ahora las opciones para tratarlo son muy limitadas, ya que de hecho apenas comprendemos los mecanismos por los que se produce la enfermedad.

En la búsqueda de nuevas terapias, un grupo de investigadores de la Universidad Penn State (Estados Unidos) ha identificado un grupo de proteínas que podrían servir de objetivo a nuevos tratamientos para el alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Concretamente, detallan en la revista especializada iScience, inhibir la función de los proteoglicanos heparán sulfatos alterados (HSPGs, por sus siglas en inglés) puede revertir el daño celular aparente en las enfermedades neurodegenerativas.

Corregir daños celulares tempranos

Esta conclusión es el resultado de experimentos llevados a cabo sobre líneas de células cerebrales humanas y de ratones, en los que observaron que los HSPGs regulan procesos que se ven afectados en el curso de varias enfermedades neurodegenerativas incluyendo el alzhéimer.

Posteriormente, redujeron la función de estas sustancias en dichos cultivos celulares y encontraron que algunos cambios que se producen tempranamente en las enfermedades neurodegenerativas se revertían. Por ejemplo, la función de las mitocondrias (el orgánulo que provee de energía al resto de la célula) mejoraba, y la acumulación de lípidos (grasas) en las células se reducía de manera significativa.

Finalmente, en modelos animales de mosca de la fruta la reducción de la función de los HSPGs suprimía la muerte de neuronas y corregía otros defectos celulares, lo que sugiere que alterar la estructura molecular de los bloques alterados de heparán sulfato podría revertir problemas celulares tempranos, al menos en estos modelos de alzhéimer.

Una base para posibles fármacos en el futuro

Los HSPGs son una serie de moléculas presentes de manera natural en la superficie celular y en la matriz extracelular (el medio que une las diferentes células de un determinado tejido). Entre sus funciones está la regulación de la reparación celular, algunos papeles en los sistemas de señalización de crecimiento celular y mecanismos como la autofagia. Este último es un mecanismo que ayuda a limpiar agregados de proteínas alteradas, cuya acumulación es una característica clave de la enfermedad de Alzheimer y otros procesos neurodegenerativos.

Por ello, en base a los hallazgos presentados, los autores creen que desarrollar fármacos capaces de actuar sobre los HSPGs podría ayudar a frenar daños celulares que se producen de manera muy temprana en el alzhéimer, potencialmente ofreciendo una nueva estrategia de tratamiento.

Con todo, se trata de una investigación muy preliminar y llevada a cabo sobre modelos celulares y animales, que si bien replican de manera fiel muchos aspectos de la patología, no son un reflejo exacto de la enfermedad en seres humanos. Por ello, para que estos hallazgos puedan servir de base a nuevos fármacos, será necesario expandir estas evidencias con estudios en mayor profundidad llevados a cabo sobre seres humanos.

Referencias

Nicholas Schultheis, Alyssa Connell, Alexander Kapral, Tripti Saini, Ryan J. Weiss, Scott B. Selleck. Altering heparan sulfate suppresses cell abnormalities and neuron loss in Drosophila presenilin model of Alzheimer Disease. iScience (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110256

