Identifican alteraciones en una proteína de las células madre relacionadas con estados tumorales avanzados

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha localizado una proteína alterada en las células madre implicadas en la metástasis del cáncer de pulmón. Modular los niveles de esta proteína, explican, podría servir para controlar la diferenciación celular, una técnica muy prometedora en el ámbito de la medicina regenerativa.

El complejo equilibrio de las células madre

Las células madre son un tipo de célula a partir del cual se generan todos los demás. Es decir, es una célula que, en ciertas condiciones, puede producir células de cualquier otro tipo. El proceso por el que una célula madre pasa a dar lugar a células de una clase concreta u otra es lo que llamamos diferenciación celular.

No se conoce demasiado sobre cómo sucede esto, pero, ahora, estos autores han encontrado en dos líneas celulares de cáncer de pulmón que en los estadios avanzados aumenta la presencia de una proteína, la P13K, que creen que puede estar implicada en el mantenimiento del fenotipo de las células madre del cáncer, las que inician la metástasis.

Tal y como explican en un artículo publicado en el medio académico Stem Cell Reports, parece existir un complejo equilibrio entre las diferentes acciones de las proteínas P13K. Por una parte, son necesarias para mantener el estado pluripotente (la capacidad de dar lugar a diferentes tipos celulares) de las células madre humanas en la capa celular embrionaria exterior (durante el desarrollo de los embriones de mamífero, se forman tres capas celulares: una exterior, una media y una interior) y, por otra, son necesarias para la diferenciación (el proceso contrario) en las capas media e interior.

Una promesa para la medicina regenerativa

Es este delicado balance donde los investigadores creen que puede hallarse el secreto para dirigir la diferenciación de las células madre, una técnica con gran potencial en el ámbito de la medicina regenerativa. De hecho, las alteraciones relacionadas con estas proteínas se asocian con enfermedades como el cáncer, trastornos alérgicos, trastornos inflamatorios o cardiopatías.

Lo que se busca, entonces, es encontrar la manera de modular este equilibrio. Para ello, se estudian diferentes estrategias para bloquearlas.

