Blanca Madurga, uróloga: "Solo con un pensamiento, sin ningún estímulo físico, el hombre es capaz de tener una erección"

La Dra. Blanca Madurga, uróloga con más de 30 años de experiencia, ha observado una tendencia preocupante en sus consultas: cada vez más jóvenes presentan serios problemas sexuales derivados, en su mayoría, de falsas expectativas sobre su pene. Muchos de estos jóvenes buscan soluciones en internet y otros, superados por la vergüenza, ni siquiera consideran consultar a un experto. Sin embargo, también atiende a hombres maduros que nunca han asistido a una revisión, desconocen el cáncer de próstata y consumen viagra sin control. La doctora ha publicado el libro el libro 'Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar' (Editorial Planeta) para desmitificar numerosas creencias erróneas sobre el pene y arrojar luz científica sobre este órgano tan importante.

¿Por qué los hombres no van una vez al año a la consulta del urólogo?

Desde hace muchos años hay múltiples campañas anuales para para prevención del cáncer de próstata y testículo, sobre todo en Noviembre (Campaña Movember) que es el mes de internacional de la salud masculina, auspiciadas por las sociedades de urología de todo el territorio español. Pero en realidad donde deben acudir los varones mayores de 50 años o mayores de 45 años que tengan familia cercana que tenga o haya tenido cáncer de próstata, es a su médico de cabecera para la realización de un sencillo análisis de sangre con el PSA, y en caso de estar elevado, ellos se encargan de remitir al paciente a nuestras consultas de urología.

¿Cuál es la creencia errónea más común que tienen los hombres sobre el tamaño del pene?

La principal y más equivocada creencia que tienen los varones sobre el tamaño de su pene, es que lo tienen pequeño. Pocos hombres he conocido a lo largo de 35 años de profesión, que estén completamente satisfechos del tamaño de su pene. Además sigue la creencia de que contra más grande mejor, y eso no es siempre así.

Dra. Blanca Madurga Blanca Madurga Patuel (Valencia, 1959) es una destacada especialista en Urología. Actualmente, ejerce como titular en el Hospital Puerta del Mar y es profesora asociada en la Universidad de Cádiz. Fue pionera al coordinar el grupo de Urología funcional, femenina y urodinámica de la Asociación Española de Urología, y ha compartido su conocimiento por todo el mundo enseñando técnicas quirúrgicas.

¿Qué otros mitos sobre el tamaño del pene persisten en la sociedad actual?

El principal es el que hemos comentado anteriormente, que cuanto más grande y gruesa mejor, más hombres van a ser y más satisfechas van a dejar a sus parejas. Y algunos varones inconscientes o con un complejo mayor que el de la vergüenza que le produce el “no estar a la altura”, intentan buscar en Internet la solución a el mal, que normalmente , el mismo se ha inventado, encontrando en la consulta auténticos desastres de muy difícil solución.

¿Cómo se desarrolla y cambia el pene a lo largo de la vida de un hombre?

El pene empieza a desarrollarse en el útero materno. Posteriormente desde el nacimiento hasta la pubertad, apenas crece uno o dos centímetros. Pero cuando empieza a entrar en juego la testosterona , el pene empieza a crecer en longitud y grosor hasta llegar a su tamaño definitiva al llegar a la edad adulta. A partir de los 50 años aproximadamente, empieza a descender muy lentamente la testosterona en los varones y también el pene puede empezar a ser más pequeño durante la erección.

La Dra. Blanca Madurga. Javier Ocaña.

¿Qué relación existe entre el cerebro y la erección del pene?

Absolutamente toda. Solamente con un pensamiento, sin ningún estímulo físico, el varón es capaz de tener una erección. Todo empieza en el cerebro. Seguro cualquier varón que esté leyendo estas líneas, si lo piensa bien, se acordará de algún momento en que tuvo una relación fallida, porque estaba inmerso en algún problema laboral, familiar o de salud. Si el cerebro está ocupado en otra cosa, el pene no reacciona.

La urgencia más importante es la fractura del pene, afortunadamente no es frecuente, pero si muy alarmante.

¿Cuál es la principal urgencia que reciben las consultas de urología relacionada con el pene?

La urgencia más importante es la fractura del pene, afortunadamente no es frecuente, pero si muy alarmante. Lo más común es que acudan con una Parafimosis. Esto se produce en varones no operados de fimosis, que cuando tienen una relación sexual, el prepucio se echa atrás dejando el glande al descubierto. Si cuando termina, no vuelve a tapar el glande con el prepucio pues se estrangula el glande y se produce la parafimosis.

¿Qué consejos tiene para los hombres mayores que experimentan un deterioro en su función sexual?

El mejor consejo que les puedo dar es que pidan ayuda a un andrólogo. Se puede mejorar, pero también les diría que echen mano a su experiencia, que abran la mente, que la penetración no es la única vía de obtener una relación sexual satisfactoria para ambas partes.

La Dra. Blanca Madurga con un ejemplar de su libro sobre el pene. Javier Ocaña.

¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden afectar al pene?

El pene, aparte de la disfunción eréctil, es subsidiario de muchas enfermedades, cómo las de trasmisión sexual, candidiasis, curvaturas e incluso se puede padecer cáncer de pene.

¿Qué importancia tiene la higiene en la salud del pene?

La misma que el resto del cuerpo. Una ducha diaria con limpieza del pene es suficiente. Cuando se realiza un deporte o se suda mucho se puede volver a duchar, y volver a lavarse. Pero ojo, un exceso de lavado es perjudicial. Importante recordar a los varones que no están operados de fimosis, que primero se tienen que bajar el prepucio, limpiar y tras el secado volver a subirlo. Nunca deben dejar el glande al aire. Cuando esta maniobra no sea factible, deberá acudir a su urólogo para ser intervenido y cortar el pellejito.

¿Cómo puede un hombre prevenir problemas relacionados con la erección?

Llevando una vida saludable. Comida sana, evitando la obesidad y el sedentarismo. Hay que darse cuenta de un dato muy relevante. Los paciente obesos que llegan a la consulta con disfunción eréctil, si adelgazan pueden recuperar, sin otro tratamiento el 50% de su erección.

¿Qué tratamientos existen para la enfermedad de Peyronie?

La curvatura peneana o enfermedad de La Peyronie, tiene varios tratamientos, tanto médicos cómo quirúrgicos. Depende del ángulo de la curvatura, de si provoca dolor o no. Es un tratamiento individualizado.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden provocar disfunción eréctil?

El principal factor de riesgo para desarrollar una disfunción eréctil que tienen los varones del llamado primer mundo son los malos hábitos. Hablo de una alimentación poco saludable, rica en grasas, alimentos procesados, bollería industrial, etc. Todo esto nos está llevando a que cada vez sea más frecuente la aparición del síndrome metabólico (Obesidad, diabetes, dislipemia e hipertensión), añadiendo además, que los fármacos que se utilizan para su control también nos llevan a más disfunción.

¿Cómo afecta la vasectomía a la función sexual masculina?

El efecto no puede ser más que positivo. Hay que tener en cuenta, que un paciente que se ha realizado la vasectomía, puede perder completamente el miedo en su cabeza de un embarazo no deseado. Hay mucha leyenda urbana a este respecto, pero no es más que la broma de turno al varón, que por miedo al dolor de la inyección de la anestesia local, los amigos le suelen hacer: “No si encima te vas a quedar impotente”.

¿Los hombres también debería fortalecer su suelo pélvico?

Por supuesto. Yo siempre digo que no hay que olvidar que los hombres también tiene suelo pélvico. Y deberían hacer los mismos ejercicios que se recomiendan a las mujeres para la prevención de la incontinencia masculina, que también existe.

Además un buen conocimiento y control de los músculos pélvicos del varón, le van a ayudar al control, por ejemplo, de su eyaculación y orgasmo incrementando su duración e intensidad.

