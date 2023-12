El hábito clave para aumentar la felicidad según un estudio de Harvard

¿A quién llamarías en mitad de la noche si estuvieses enfermo o asustado? Esta pregunta forma parte del estudio sobre la felicidad que la Universidad de Harvard desarrolla desde finales de los años treinta del siglo pasado. Su director científico actual, el psiquiatra Robert Waldinger, indica que deberían venirnos a la cabeza al menos una o dos personas. Tras décadas estudiando a cientos de estadounidenses, Waldinger asegura que la clave para el bienestar espiritual y físico está en crear y mantener relaciones con otras personas.

Si ante la pregunta anterior nos han venido a la cabeza al menos una o dos personas, tendremos el camino de la felicidad más allanado. De lo contrario, dice Waldinger, manejaremos peor el estrés y eso repercute no solo en nuestro bienestar mental sino también físico. Según este experto, las personas que se sienten solas tienen niveles más altos de cortisol (hormona del estrés) y también de inflamación, lo que va mermando nuestro cuerpo y también nuestra salud mental. Es decir, la felicidad y una buena salud están irremediablemente en la misma ecuación.

La generación millenial asocia felicidad a dinero y fama

La sociabilidad es, por tanto, la clave para este grupo científico enfocado en analizar la felicidad desde hace casi un siglo. No hay fórmulas mágicas con respecto a la familia o a la amistad: en todos los casos requiere paciencia y esfuerzo, mantener vivas las relaciones. El Estudio del Desarrollo Adulto de Harvard es el análisis científico más largo de la vida adulta que se ha hecho nunca: han seguido la evolución de más de 700 hombres estadounidenses durante 75 años.

Waldinguer realizó en 2016 una charla TED sobre la felicidad que acumula casi 29 millones de visitas. Además de reflexiones generales sobre cómo entendemos la felicidad, alerta sobre la idea que de ésta tienen las generaciones más jóvenes, ya que la asocian erróneamente al dinero y la fama.

España desciende en el ranking mundial de la felicidad



La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible publica desde hace diez años el Informe Mundial de la Felicidad. En el de 2022, España descendía del puesto 24 al 29, si bien sigue en la parte alta del ranking junto a otros países europeos, la zona del mundo donde teóricamente somos más felices.

Hablando de países en concreto, el informe indica que la gente se siente especialmente feliz en Finlandia, seguido de Dinamarca e Islandia. Un primer puesto sin duda controvertido porque el país nórdico también suele encabezar las tasas de suicidio más altas del mundo. Y mientras España desciende en el ranking, las subidas más destacadas se han localizado en el Este de Europa: Serbia, Bulgaria y Rumanía.

Referencias

Saner, E. (2023, 6 de febrero). Forget regret! How to have a happy life – according to the world’s leading expert. The Guardian. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/feb/06/how-to-have-a-happy-life-according-to-the-worlds-leading-expert

Harvard Study of Adult Development (web). https://www.adultdevelopmentstudy.org/

Red Española para el Desarrollo Sostenible (2022). Informe Mundial de la Felicidad 2022. https://reds-sdsn.es/publicacion-informe-mundial-de-la-felicidad-2022/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.